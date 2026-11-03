Không để lọng bướm bị nhầm với ô Nhật Bản, Trung Quốc

Chị Trần Thị Ngọc Tú cùng sản phẩm lọng bướm do chính mình chế tác - Ảnh: NVCC

Vào dịp Tết, chị mang chiếc lọng bướm đi chơi và nhận được nhiều lời khen. Khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, sản phẩm cũng được nhiều người quan tâm và hỏi mua.

Tuy nhiên, không ít người hiểu lầm đây là ô của Nhật Bản hoặc gắn với văn hóa Trung Hoa.

Chính điều này là động lực để chị nghiêm túc theo đuổi công việc làm lọng bướm, với mong muốn giới thiệu rõ hơn về sản phẩm truyền thống gắn với văn hóa cung đình triều Nguyễn Việt Nam.

Khẳng định chất Việt trong lọng bướm

Sau một thời gian gắn bó với lọng bướm, chị Trần Thị Ngọc Tú (sinh năm 1996, Hà Nội) nhận ra vẫn còn nhiều người yêu thích nét đẹp truyền thống này, nhưng có thể họ chưa có cơ hội tiếp cận để hiểu đúng.

Vì vậy, chị mong muốn được góp sức để nhiều người biết đến nguồn gốc và những giá trị của sản phẩm.

Cuối năm 2024, chị Tú cùng hai người em của mình sáng lập nên thương hiệu Tường Vân Quán, bắt đầu hành trình gìn giữ và phát triển lọng bướm.

Lọng bướm đen với họa tiết trang trí thủ công - Ảnh: NVCC

Tường Vân Quán hoạt động chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người trẻ quan tâm đến các sản phẩm văn hóa truyền thống.

Phiên bản lọng bướm tại đây được phát triển dựa trên cảm hứng từ các tư liệu lịch sử, không phải bản phục dựng nguyên trạng hiện vật xưa. Thiết kế được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu trưng bày, trang trí và điều kiện sản xuất thủ công hiện nay.

Từ những chiếc lọng đen ban đầu, họ tiếp tục thử nghiệm nhiều màu sắc, cách phối màu và họa tiết đa dạng hơn. Nhờ vậy, mỗi sản phẩm vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống, vừa có nét mới mẻ phù hợp với xu hướng hiện đại.

Một số phiên bản lọng có cách phối màu và chi tiết mới lạ - Ảnh: NVCC

Chị Tú cho rằng việc làm mới các sản phẩm văn hóa truyền thống không có nghĩa là thay đổi hay đánh mất giá trị của chúng. Ngược lại, cách thể hiện sáng tạo sẽ giúp chúng trở nên gần gũi hơn, khiến nhiều người chú ý và muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện văn hóa phía sau.

“Mình không dám nói bản thân đang làm điều gì quá lớn lao, nhưng mình hy vọng mỗi chiếc lọng bướm được tạo ra, mỗi hình ảnh được chia sẻ sẽ góp phần khơi gợi sự tò mò, tình yêu và niềm tự hào của mọi người đối với văn hóa truyền thống Việt Nam” - chị Tú chia sẻ.

Khi đăng tải hình ảnh lọng bướm lên mạng xã hội, Tường Vân Quán nhận được nhiều bình luận khen ngợi và hỏi giá. “Đẹp quá” - tài khoản Nopu đánh giá.

Ngoài ra còn có một số bình luận thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú khi phát hiện ra công dụng bất ngờ của sản phẩm. “Hóa ra nó cụp được. Trước giờ mình tưởng nó chỉ để mở như vậy” - tài khoản người trái đất chia sẻ.

Sản phẩm được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận

Tính đến thời điểm hiện tại, Tường Vân Quán đã thực hiện được nhiều sản phẩm lọng bướm phục vụ cho cả khách hàng trong nước lẫn nước ngoài.

Để làm ra một chiếc lọng bướm, các công đoạn đều được thực hiện một cách tỉ mỉ, từ khâu chuẩn bị cho đến tạo hình, vẽ họa tiết và đan dây. Cuối cùng, sản phẩm được kiểm tra tổng thể, chỉnh sửa các chi tiết trước khi hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Lọng bướm làm bằng vải với họa tiết ren trang trí - Ảnh: NVCC

Lọng bướm tại đây được làm chủ yếu từ hai chất liệu là giấy và vải. Trong đó, giấy có ưu điểm nhẹ, dễ tạo hình và thuận tiện cho việc làm thủ công, còn vải có độ bền cao hơn và ít bị ảnh hưởng bởi nước.

Tùy vào từng mẫu thiết kế và yêu cầu của khách hàng, các chi tiết sẽ được điều chỉnh để đảm bảo hình dáng và độ hoàn thiện.

Sản phẩm có giá tham khảo từ 220.000 đến 240.000 đồng một chiếc. Với mỗi đợt sản xuất khoảng 10 đến 20 chiếc, cần từ 4 đến 5 ngày để hoàn thành, tùy theo mẫu mã và yêu cầu đặt hàng.

Ngoài lọng bướm, Tường Vân Quán đang trong quá trình phát triển thêm một số sản phẩm khác như nón lông, quạt lông triều Nguyễn. Đặc biệt, trong năm sau, họ dự định sáng tạo thêm mẫu lọng con dê với mong muốn tiếp tục mang đến những sản phẩm mới lạ, đồng thời giới thiệu thêm nhiều nét đẹp truyền thống đến với mọi người. Chị Tú hy vọng những sản phẩm mới này sẽ được mọi người đón nhận như lọng bướm, từ đó ngày càng có nhiều người biết đến, yêu thích và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.