Vì sao Thành cổ Diên Khánh có màu sắc 'khác lạ' sau 2 năm trùng tu?

Diện mạo Thành cổ Diên Khánh sau gần 2 năm trùng tu, tôn tạo - Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh khởi công từ tháng 12-2024, đến đã sắp hoàn thành.

Các hạng mục chính của dự án gồm tu bổ, phục hồi tuyến thành đất, phục hồi hộ thành hào, xây mới trạm bơm cấp nước, xây dựng lan can dọc đường bê tông trên kè; lát gạch tuyến thành đất, chỉnh trang, quét vôi các cổng thành, xây dựng tuyến đường theo ranh giới bảo vệ trong và các tiểu công viên.

Màu khác lạ ở 4 cổng thành cổ

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân tỏ ra ngạc nhiên khi 4 cổng thành của di tích Thành cổ Diên Khánh được phủ một lớp sơn trắng, không còn màu sơn màu gạch như vốn có.

Ông Hà Văn Tình, một người dân, cho biết gần 2 năm qua có theo dõi việc trùng tu, tôn tạo di tích thành cổ. Ông cho rằng dù việc trùng tu hơi muộn, nhưng vẫn còn kịp thời để gìn giữ một trong những công trình mang tính lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung.

Theo chủ đầu tư, màu trắng ở 4 cổng thành chỉ là lớp sơn lót ban đầu - Ảnh: XUÂN HOÁT

"Xung quanh thành cổ đã được giải tỏa, không còn cảnh nhà dân san sát các cổng thành, tường thành. Xung quanh di tích cũng không còn cảnh nhếch nhác, hôi thối mà thay vào đó là sự thông thoáng, đường đi bộ xung quanh cũng được lát gạch sạch sẽ" - ông Tình nói và thắc mắc không rõ việc sơn phủ 4 cổng thành có tiếp diễn không, vì hiện được sơn màu trắng không phù hợp.

Còn bà Tôn Nữ Quỳnh Hoa (trú xã Diên Khánh) cho biết đã buôn bán ở bên trong Thành cổ Diên Khánh hơn 10 năm, cảm thấy rõ sự thay đổi ở công trình lịch sử này.

"Khách nước ngoài đến thăm thành cổ nhiều lắm, giờ công trình trùng tu đẹp hơn, thoáng hơn sẽ có thêm nhiều du khách đến nữa. Hy vọng việc trùng tu sớm hoàn thành, đảm bảo tính lịch sử, vẻ đẹp đã có hàng trăm năm như vốn có" - bà Hoa mong muốn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng 5-11, nhiều công nhân vẫn đang lát gạch ở đường đi bộ chạy dọc tường thành. Gần đó, những công nhân đang tổ chức trồng cây xanh, trang trí tiểu cảnh.

Hạng mục lát nền sử dụng vật liệu gạch thẻ và gạch nung truyền thống. Theo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư), điều này để đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ và đáp ứng tính đồng bộ hóa không gian di tích.

Nền lối đi xung quanh thành cổ được dùng loại gạch thẻ và gạch nung truyền thống - Ảnh: XUÂN HOÁT

Tại 4 cổng thành, gồm Đông, Tây, Hậu (cửa Bắc) và cửa Tiền hiện đã được phủ một lớp sơn trắng, khác với màu sơn gốc là màu gạch đặc trưng.

Chủ đầu tư nói gì?

Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa - cho biết màu trắng ở 4 cổng thành chỉ là sơn lót, chưa phải màu chính thức của 4 cổng di tích khi hoàn thành.

Hiện đơn vị nhà thầu đã tiến hành các công đoạn chà, bả, lót sơn đúng theo thiết kế được phê duyệt. Khi lớp sơn lót được định hình sẽ tiến hành cho sơn màu chính thức ở cả 4 cổng thành.

"Màu trắng chỉ là lớp sơn lót ban đầu, lớp sơn cuối cùng là màu gạch truyền thống để giữ nguyên như màu gốc vốn có của di tích. Do tính chất công trình đòi hỏi tính bền vững lâu dài của công trình nên việc sơn cũng phải làm kỹ, đúng kỹ thuật để vừa bền vững, vừa đảm bảo vẻ cổ kính của thành cổ" - ông Hiến giải thích.

Về tiến độ dự án, ông Hiến cho biết đến cuối tháng 11-2026, toàn bộ gói thầu ở dự án trùng tu, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh sẽ hoàn thành. Trong tháng 12-2026, các đơn vị liên quan sẽ bắt đầu tổ chức kiểm tra, đánh giá trước khi bắt đầu quy trình nghiệm thu, bàn giao.

Dự án trùng tu, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh có tổng vốn đầu tư hơn 225 tỉ đồng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án sắp về đích - Ảnh: XUÂN HOÁT

Các hạng mục của dự án cơ bản đã hoàn thành - Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 225 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026. Thành cổ Diên Khánh được xây dựng và hoàn thành vào năm 1793, trên diện tích khoảng 36.000m². Đây là một quần thể kiến trúc quân sự theo kiểu Vauban (phong cách kiến trúc thành lũy để phòng thủ do Vauban - kiến trúc sư người Pháp - tạo nên). Theo sử liệu, xưa kia thành có 6 cổng ra vào nhưng nay chỉ còn 4 cổng Đông, Tây, Hậu (cửa Bắc) và cửa Tiền. 2 cửa Tả và Hữu đã bị lấp năm 1823. Di tích Thành cổ Diên Khánh xây dựng cách đây tròn 230 năm, được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988.