Đà Nẵng tính đầu tư 186 tỉ làm Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt

Khu đất dự kiến làm công viên tọa lạc trên đường Như Nguyệt, tiếp giáp Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 và đường dẫn cầu Thuận Phước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo UBND TP Đà Nẵng, sáng 5-11, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đã chủ trì họp nghe báo cáo về dự án Công viên văn hóa vườn Nhật Nguyệt.

Theo thuyết minh phương án đầu tư do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, dự án nhằm bổ sung không gian văn hóa công cộng, góp phần gìn giữ, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa khu vực Cửa Hàn.

Đồng thời, hoàn thiện cảnh quan đô thị khu vực đường Như Nguyệt và Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.

Phạm vi đầu tư gồm khu điểm nhấn văn hóa, quảng trường, miếu thờ, mái nghỉ, sân vườn, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, diện tích mảng xanh dự kiến 14.869,17m², diện tích đường dạo và sân lát cảnh quan khoảng 4.600m².

Điểm nhấn kiến trúc là khối biểu tượng trên đế tròn, kết hợp phù điêu hình trăng và mặt trống đồng.

Không gian công viên được tổ chức với hệ thống đường dạo, bốn mái nghỉ cảnh quan, miếu thờ kiến trúc truyền thống miền Trung, quảng trường, cây xanh, mặt nước.

Phối cảnh của dự án

Dự án cũng dự kiến đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, 24 bộ đèn chiếu trời cùng hệ thống nhạc nước.

Công viên này dự kiến được đầu tư tại khu đất trên đường Như Nguyệt (phường Hải Châu) với quy mô khoảng 21.900m², tổng kinh phí dự kiến 186,71 tỉ đồng.

Đường Như Nguyệt nằm bên sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định.

Cùng với đó, có văn bản lấy ý kiến các sở, đơn vị liên quan trước ngày 8-11-2026; tổng hợp ý kiến gửi Sở Tài chính trước ngày 15-11-2026 để tham mưu UBND TP…

Theo ghi nhận, khu đất dự kiến làm công viên tọa lạc trên đường Như Nguyệt, tiếp giáp Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 và đường dẫn cầu Thuận Phước.

Hiện trạng khu đất là mặt bằng sạch, gần cửa sông Hàn.