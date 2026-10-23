Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý?

tác giả
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TP.HCM phê duyệt thi tuyển phương án kiến trúc hai cầu Tân Thuận. Theo dự án, cầu Tân Thuận 1 xây mới 6 làn xe, cầu Tân Thuận 2 mở rộng lên 8 làn.

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý? - Ảnh 2.

Cầu Tân Thuận 1 là một trong những cây cầu lâu đời ở TP.HCM đến nay vẫn còn được dùng. Cầu dài khoảng 240m, ngang 8m, bắc qua kênh Tẻ nối quận 4 và quận 7 cũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2.

Theo UBND TP.HCM, việc thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu cho hai cây cầu, bảo đảm tính hiện đại, độc đáo, hài hòa với cảnh quan đô thị và có tính khả thi cao.

Phương án được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, đồng thời phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo quyết định, cuộc thi được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty, tổ chức hoặc liên danh tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường, đáp ứng các điều kiện hành nghề theo quy định.

Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi. Trên cơ sở kết quả này, đơn vị tổ chức trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt phương án được lựa chọn.

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý? - Ảnh 3.

Một phần khu vực triển khai dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với 6 làn xe, cầu Tân Thuận 2 mở rộng lên 8 làn xe thuộc dự án thành phần 3 của dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng quy mô 73,3ha.

Dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư; thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng.

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý? - Ảnh 4.

Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng đã được khởi công vào ngày 1-7 - Ảnh: Sun Group

TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý? - Ảnh 5.

Phạm vi dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng - Ảnh: Sun Group

Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng rộng khoảng 9,6ha được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM để hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn tại nơi ghi dấu sự kiện ngày 5-6-1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Dự án thành phần số 2 sẽ chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội theo định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản công nghiệp.

Với dự án thành phần 3, nhà đầu tư sẽ nâng cấp, mở rộng trục Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, làm hầm chui Hoàng Diệu, xây dựng cầu đi bộ nối Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng.

Cùng với đó là xây dựng mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư, mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh...

Dự án thành phần 4 sẽ đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm…

TPHCM thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 - Ảnh 5.'9 chương - 9 dòng nước' ở công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 1-7, TP.HCM sẽ khởi công dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng cùng 7 dự án công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cầu Tân Thuận 2 Bến Bạch Đằng Công viên văn hoá Bến Nhà Rồng Sungroup cầu Tân Thuận 1

    Dòng sự kiện: TP.HCM tầm nhìn 100 năm

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất