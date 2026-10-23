TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và 2, phương án xây cầu mới có gì đáng chú ý?

Cầu Tân Thuận 1 là một trong những cây cầu lâu đời ở TP.HCM đến nay vẫn còn được dùng. Cầu dài khoảng 240m, ngang 8m, bắc qua kênh Tẻ nối quận 4 và quận 7 cũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2.

Theo UBND TP.HCM, việc thi tuyển kiến trúc cầu Tân Thuận 1 và Tân Thuận 2 nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu cho hai cây cầu, bảo đảm tính hiện đại, độc đáo, hài hòa với cảnh quan đô thị và có tính khả thi cao.

Phương án được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, đồng thời phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Theo quyết định, cuộc thi được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty, tổ chức hoặc liên danh tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường, đáp ứng các điều kiện hành nghề theo quy định.

Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi. Trên cơ sở kết quả này, đơn vị tổ chức trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt phương án được lựa chọn.

Một phần khu vực triển khai dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng nhìn từ trên cao - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với 6 làn xe, cầu Tân Thuận 2 mở rộng lên 8 làn xe thuộc dự án thành phần 3 của dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng quy mô 73,3ha.

Dự án do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng - Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư; thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư 29.317 tỉ đồng.

Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng đã được khởi công vào ngày 1-7 - Ảnh: Sun Group

Phạm vi dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng - Ảnh: Sun Group

Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng rộng khoảng 9,6ha được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM để hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn tại nơi ghi dấu sự kiện ngày 5-6-1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Dự án thành phần số 2 sẽ chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội theo định hướng bảo tồn và phát huy giá trị di sản công nghiệp.

Với dự án thành phần 3, nhà đầu tư sẽ nâng cấp, mở rộng trục Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, làm hầm chui Hoàng Diệu, xây dựng cầu đi bộ nối Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng.

Cùng với đó là xây dựng mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư, mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh...

Dự án thành phần 4 sẽ đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm…