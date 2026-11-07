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Điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì, số người nhập viện tăng lên 19

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Sau vụ nghi ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê và Đông Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Số người nhận viện điều trị đã tăng lên 19 bệnh nhân.

Điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì, số nạn nhân tăng lên 19 người - Ảnh 1.

Một cháu bé nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị - Ảnh: T.U.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh (Sở Y tế), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao phối hợp với chính quyền hai địa phương đẩy nhanh kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân và nguồn gây ngộ độc; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, nhất là những điểm bán bánh mì, về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và kiến thức an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu cung ứng cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố như thịt heo, trứng, rau củ, chả, chà bông, bột mì... Các cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

UBND tỉnh yêu cầu tổng hợp kết quả điều tra, xử lý vụ việc và báo cáo, đề xuất biện pháp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 10-11.

Trước đó, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận 12 trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán trên địa bàn xã Đông Sơn và xã Tịnh Khê. Đáng chú ý, các điểm bán này sử dụng chung nguồn nước chan và bơ từ một cơ sở.

Đến nay, số người phải nhập viện điều trị ngộ độc nghi do ăn bánh mì đã tăng lên 19 bệnh nhân.

Bánh mì liên tiếp xảy ra sự cố, hơn 415 người bị ảnh hưởng

Trước vụ việc mới nhất, tháng 10-2026, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành khiến 175 người bị ngộ độc. Ngày 5-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt chủ cơ sở hơn 85,7 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Trước đó, tháng 3-2026, tại xã Tịnh Khê có 19 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở thôn Tư Cung.

Vụ việc xảy ra sớm hơn, vào tháng 12-2025, liên quan đến bánh mì Hồng Vân khiến 203 người bị ảnh hưởng.

Như vậy, từ tháng 12-2025 đến tháng 11-2026, Quảng Ngãi ghi nhận ít nhất bốn vụ ngộ độc hoặc nghi ngộ độc liên quan bánh mì, với tổng cộng 415 người bị ảnh hưởng.

Riêng vụ việc tại xã Tịnh Khê và Đông Sơn đang được cơ quan chức năng kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu để xác định nguyên nhân. Đến nay, chưa có kết luận chính thức về nguồn gây ngộ độc.

Điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì, số nạn nhân tăng lên 19 người - Ảnh 3.Đề xuất phạt chủ điểm bán bánh mì Bà Được 100 triệu đồng

UBND phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt chủ điểm kinh doanh bánh mì Bà Được 100 triệu đồng sau vụ ngộ độc khiến 175 người bị ảnh hưởng.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: ngộ độc thức ăn đường phố bánh mì ngộ độc thực phẩm

    Dòng sự kiện: An toàn thực phẩm

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