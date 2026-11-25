Bộ Tài chính đề xuất quy định chặt chẽ hơn điều kiện đặt trụ sở doanh nghiệp tại nhà chung cư không có chức năng thương mại nhằm đảm bảo an toàn khu dân cư - Ảnh: T.L.

Trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đánh giá những cải cách thể chế đồng bộ và toàn diện thời gian qua đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Việc đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đăng ký doanh nghiệp đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Theo Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh từ 116.839 doanh nghiệp năm 2021 lên 195.147 doanh nghiệp vào năm 2025.

Tính đến hết ngày 31-8-2026, theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cả nước có 1.071.731 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng quy mô vốn đăng ký đạt trên 32,5 triệu tỉ đồng.

Siết điều kiện đặt trụ sở doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ Tài chính, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là sự bùng nổ của chuyển đổi số, các mô hình kinh doanh mới và áp lực hội nhập quốc tế sâu rộng, đã đặt ra nhiều vấn đề chưa được điều chỉnh đầy đủ trong Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Một trong những vấn đề được Bộ Tài chính đề cập là bất cập trong quản lý trụ sở doanh nghiệp. Thực tế có tình trạng lợi dụng việc đặt trụ sở chính của doanh nghiệp tại nhà chung cư không có chức năng thương mại, văn phòng chia sẻ.

Mặt khác, quy định hiện hành chưa phân biệt giữa địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế và địa chỉ liên hệ phục vụ các mô hình kinh doanh số.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi điều 42 Luật Doanh nghiệp theo hướng quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn về điều kiện đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, đặc biệt đối với văn phòng chia sẻ, nhà chung cư không có chức năng thương mại.

Mục tiêu là tránh trục lợi, đảm bảo an ninh, an toàn khu dân cư.

Trong báo cáo rà soát các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài chính cũng dẫn chiếu quy định hiện hành trong Luật Nhà ở có quy định nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Cột 1 Năm 2021 116.839 Năm 2022 148.533 Năm 2023 159.294 Năm 2024 157.240 Năm 2025 195.147

Tạo sự linh hoạt trong đăng ký trụ sở

Theo Bộ Tài chính, thực thế đã phát sinh nhu cầu sử dụng "trụ sở ảo", "địa điểm kinh doanh số" hoặc không có trụ sở cố định theo cách hiểu truyền thống.

Trong khi đó, quy định về địa điểm trụ sở chính gắn với địa giới hành chính đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Do vậy, cùng với việc hoàn thiện quy định về điều kiện đặt trụ sở chính, Bộ Tài chính đề xuất nghiên cứu quy định phân biệt giữa địa chỉ diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế với địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp.

Mục tiêu là tạo sự linh hoạt về đăng ký trụ sở phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và các mô hình kinh doanh mới.

Các trường hợp được Bộ Tài chính đề cập gồm địa điểm kinh doanh không cố định như trạm sạc, tủ bán hàng tự động; kinh doanh trên môi trường điện tử thông qua sử dụng các kho hàng; địa điểm kinh doanh không phát sinh doanh thu, lợi nhuận…

Theo Chương trình lập pháp năm 2027, dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2027.