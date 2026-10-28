Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy: Cắt giảm không đồng nghĩa giảm an toàn

Lực lượng chức năng kiểm tra một mô hình điểm chữa cháy công cộng ở Đà Nẵng - Ảnh: Công an cung cấp

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giảm bớt thủ tục, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ hơn

Đáng chú ý, dự luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và thực hiện hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự luật bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Liên quan nội dung này, đa số ý kiến bạn đọc đều bày tỏ sự đồng tình, hoàn toàn ủng hộ các đề xuất được đưa ra tại dự luật.

"Chuyển sang hậu kiểm và kiểm tra định kỳ sẽ giúp chủ đầu tư, chủ công trình nâng cao ý thức trách nhiệm. Cách làm này vừa giảm bớt thủ tục, vừa bảo đảm việc quản lý chặt chẽ hơn", bạn đọc Thế Hoàng nêu.

Bạn đọc Sang Trần cho rằng hướng đi này hợp lý với tình hình hiện nay. Theo đó, chủ công trình cần chủ động chấp hành, cơ quan quản lý thì tăng cường kiểm tra định kỳ và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Như vậy vừa gọn vừa hiệu quả.

Còn bạn đọc Bùi Quốc Minh cũng nhấn mạnh ủng hộ việc chuyển sang hậu kiểm nếu có cơ chế giám sát chặt chẽ. Quan trọng là công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực chất chứ không chỉ đủ giấy tờ.

Bạn đọc Nam cũng bày tỏ rất hoan nghênh các đề xuất giảm bớt các thủ tục về phòng cháy chữa cháy cho cơ sở.

"Tôi kiến nghị cơ quan quản lý "phân loại cơ sở theo mức độ rủi ro cháy, nổ" để quy định tần suất kiểm tra phù hợp. Với cơ sở nguy cơ cao, cần kiểm tra chặt chẽ; với cơ sở nguy cơ thấp như văn phòng, chung cư đáp ứng đầy đủ quy chuẩn, nên giảm tần suất kiểm tra định kỳ.

Đồng thời với cơ sở quy mô nhỏ và vừa, cần xem xét giảm hoặc miễn các yêu cầu bắt buộc về diễn tập, tập huấn theo định kỳ, phù hợp với quy mô và nhân sự thực tế; có thể thay thế bằng hình thức hướng dẫn, tự kiểm tra phù hợp", bạn đọc Nam nêu ý kiến.

Đại biểu Dương Đức Hải phát biểu tại tổ - Ảnh: GIA HÂN

Yêu cầu nghiệm thu, trách nhiệm bảo đảm an toàn vẫn phải thực hiện nghiêm túc

Trước đó, thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ đồng tình, đánh giá cao các định hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm như đề xuất tại dự luật.

Một số đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện khi quyết định đưa công trình, phương tiện vào khai thác sử dụng, cũng như cơ chế thông báo, lưu giữ và cung cấp thông tin để phục vụ công tác hậu kiểm.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu làm rõ cơ chế hậu kiểm mức độ rủi ro, nhất là đối với công trình nguy cơ cháy nổ cao, công trình tập trung đông người, nhà cao tầng, chung cư.

Các đại biểu cho rằng việc cắt giảm một khâu tiền kiểm chỉ thực sự có ý nghĩa khi cơ chế hậu kiểm đủ rõ về thẩm quyền, nội dung, phương thức và quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, tránh tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước.

Còn phát biểu tại tổ Hà Nội, đại biểu - Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), nêu rõ việc cắt giảm thủ tục thể hiện tinh thần chủ động cải cách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên cần khẳng định rõ "nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn là nghĩa vụ bắt buộc", dù thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước được đề xuất bãi bỏ.

Dẫn điều 18 của dự luật, ông cho biết chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu trước khi đưa công trình, hạng mục hoặc phương tiện vào khai thác, sử dụng.

Yêu cầu an toàn không thay đổi, trong khi trách nhiệm thực hiện và chứng minh sự tuân thủ được xác định rõ hơn đối với chủ đầu tư.

Ông nhấn mạnh chất lượng, an toàn công trình phải được bảo đảm xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến giám sát.

Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước không thể thay thế trách nhiệm chuyên môn, pháp lý của từng chủ thể, cũng không thể bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình thi công, vận hành.

Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu được kỳ vọng giúp chủ đầu tư chủ động tiến độ, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ giải quyết, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý tập trung kiểm tra việc tuân thủ và duy trì các điều kiện an toàn trên thực tế.

Đối với những trường hợp thuộc diện phải thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy, thủ tục này vẫn được duy trì.