Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu lý do bãi bỏ một số thủ tục về phòng cháy chữa cháy, chuyển sang hậu kiểm

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - Ảnh: NGỌC AN

Giảm thủ tục hành chính nhưng không buông lỏng kiểm soát

Ngày 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Nêu thêm ý kiến về việc sửa đổi các luật trên, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - cho biết với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc sửa đổi xuất phát từ thực tiễn.

Ngoài việc thể chế hóa quy định, phân định thẩm quyền, dự thảo luật tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Một trong những ý kiến băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc bỏ quy định nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, công trình và phương tiện, Bộ trưởng Bộ Công an nêu ra căn cứ trên cơ sở Chính phủ đã ban hành quy định bãi bỏ thủ tục kiểm tra này và xuất phát từ thực tiễn cho thấy việc sửa đổi là rất cần thiết.

Lý giải thêm, Bộ trưởng cho hay bản chất công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy hiện nay là kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật. Tức là khi thực hiện công trình đã phải đáp ứng yêu cầu về thẩm định thiết kế, nhưng đến khi hoàn thành lại có thêm bước kiểm tra nghiệm thu, dẫn tới nhiều ý kiến đặt vấn đề: "Làm sao để công trình được thẩm định, nghiệm thu đưa vào sử dụng sớm?".

Trong khi đó, thiết kế đã được các nhà chuyên môn lập theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, khi làm luật này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã yêu cầu phải nghiên cứu kỹ lưỡng thực tiễn và cũng nhận thấy lực lượng phòng cháy chữa cháy không thể đủ chuyên môn để thẩm định lại một thiết kế công trình, đặc biệt là với tòa nhà cao tầng hay con tàu lớn.

Trên cơ sở đó, dự thảo bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Bộ trưởng khẳng định việc bỏ thủ tục này không làm giảm hiệu quả, trách nhiệm trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy mà chỉ giảm thủ tục hành chính.

Không buông lỏng quản lý, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện

Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật sáng 26-10 - Ảnh: NGỌC AN

Cùng đó, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong công tác kiểm tra, hậu kiểm, dự thảo luật cũng bổ sung quy định kết hợp công tác kiểm tra định kỳ với việc chấp hành quy định thẩm định thiết kế, phòng cháy chữa cháy. Việc này đảm bảo không buông lỏng quản lý, gắn việc nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, chủ công trình được tốt hơn.

Bộ trưởng cũng nêu ra thực tế rất băn khoăn. Ví dụ như tại Hà Nội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải chịu trách nhiệm an toàn bên trong nhà dân. Theo Bộ trưởng, điều này là khó khăn, bởi chủ nhà phải chịu trách nhiệm chính về sự an toàn bên trong công trình của mình.

Tuy vậy, quy định cũ cho rằng cơ quan đã thẩm định, nghiệm thu thì phải chịu trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy nên gây nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ thực tiễn đó, luật sửa đổi gắn với ý thức và trách nhiệm của người dân, chủ đầu tư đối với công tác phòng cháy, chữa cháy một cách toàn diện.

Với ý kiến đề nghị làm rõ biện pháp quản lý khi bỏ thủ tục cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện, vật liệu phòng cháy chữa cháy, Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh việc sửa đổi quy định này nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Việc này không làm giảm bớt trách nhiệm hay giảm hiệu quả quản lý nhà nước, khi đã quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đặc biệt là việc kê khai thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc này tạo thuận lợi trong kiểm tra và hậu kiểm hiệu quả hơn.

Cùng đó, Bộ trưởng nhấn mạnh dự luật cũng quy định rất rõ trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, chủ công trình chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng khi đã tổ chức nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo đúng thiết kế đã được thẩm định, có kết quả thể hiện đầy đủ.

Về vấn đề này, Nghị định của Chính phủ cũng đã bổ sung các quy định về trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Tất cả các thông tin này đều được quản lý trên cơ sở dữ liệu tập trung nhằm phục vụ cho việc quản trị, theo dõi và hậu kiểm hoàn toàn trên cơ sở dữ liệu.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng khẳng định việc sửa đổi nhằm khắc phục các bất cập của Pháp lệnh năm 2007, cũng như nhằm bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật. Thực tế, khi phân loại đưa các công trình quan trọng phục vụ an ninh quốc gia vào danh mục bảo vệ gặp nhiều vướng mắc, phải qua nhiều cấp thẩm định. Vì vậy, để khắc phục bất cập, dự thảo đưa ra một nhóm mới là "nhóm công trình an ninh và khu an ninh". Quy định này tương tự như bên lĩnh vực quốc phòng có "công trình quốc phòng và khu quân sự, khu quốc phòng". Các biện pháp bảo vệ cũng sẽ theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Không chỉ là biện pháp vật lý đơn thuần mà còn có các biện pháp khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Lực lượng bảo vệ cũng có thay đổi đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đó là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", tránh chồng chéo hoặc bỏ trống lĩnh vực khi thực hiện nhiệm vụ.