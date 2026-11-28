Máy bay của Vietnam Airlines hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Phù Cát, Gia Lai - Ảnh tư liệu: TẤN LỰC

Ngày 28-11, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho hay ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký công văn đề nghị các hãng hàng không tăng cường chuyến bay đến và đi từ Cảng Hàng không Phù Cát để phục vụ chuỗi hoạt động Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC 2017 (ISOM).

Đề nghị vừa được tỉnh Gia Lai gửi tới Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần hàng không Vietjet.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) do Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 tổ chức tại tỉnh Gia Lai.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời cũng là cơ hội quan trọng để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu tiềm năng; mở rộng giao lưu, hợp tác và nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Dự kiến tỉnh Gia Lai sẽ đón từ 350-400 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự ISOM 2027 tại Quy Nhơn.

Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai phối hợp, lồng ghép tổ chức tổng kết Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 (khoảng 2.000 đại biểu) và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 (khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu).

Chuỗi sự kiện có sự tham dự đông đảo từ các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026; Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Các đoàn đại biểu nước ngoài tham dự Hội nghị ISOM APEC 2027. Cùng với đó là đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, Lãnh sự quán, các cơ quan đại diện và phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Để bảo đảm nhu cầu đi lại của đại biểu, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VietJet Air) rà soát, nghiên cứu phương án tăng tần suất, bổ sung chuyến bay đến và đi tại Cảng Hàng không Phù Cát trong thời gian trước, trong và ngay sau khi tổ chức hội nghị (tập trung từ ngày 1 đến 15-12) nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của các đoàn đại biểu về tham dự hội nghị.

Đồng thời, Gia Lai đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không khi thực hiện các chuyến bay tăng cường đến và đi từ Cảng Hàng không Phù Cát. Bảo đảm các điều kiện phục vụ hành khách, an ninh, an toàn hàng không theo quy định.