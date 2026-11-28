Khu vực phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sẽ đăng cai một số hoạt động APEC 2027 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 28-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết các đơn vị của tỉnh đang triển khai chỉnh trang đô thị phục vụ các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Dự kiến từ tháng 2-2027, Khánh Hòa đăng cai địa điểm tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Trong năm 2027, khoảng 60 cuộc họp của các nhóm công tác, ủy ban liên quan dự kiến diễn ra tại phường Nha Trang.

Chỉnh trang đường sá, bố trí bãi đỗ xe

Những ngày qua, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã khảo sát hiện trạng các tuyến đường chính và lộ trình dự phòng phục vụ việc đón, tiễn đại biểu từ sân bay quốc tế Cam Ranh về trung tâm Nha Trang theo tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Đồng thời kiểm tra các địa điểm tổ chức sự kiện, khách sạn, hệ thống bãi đỗ xe như khu vực bến cảng Vinpearl Nha Trang, khu vực Diamond Bay Resort & Spa, bãi xe công viên phía đông đường Trần Phú, công viên Thanh Niên, dự án Nha Trang Sao (cũ)... Dự kiến, khoảng 150 ô tô sẽ được sử dụng để phục vụ đưa đón đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Lê Huyền yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể về chỉnh trang đô thị, phương án phân luồng giao thông và bố trí bãi đỗ xe phục vụ đại biểu.

Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật số lượng đại biểu tham dự để chủ động phương án bố trí bãi đỗ xe. Các vị trí đỗ xe phải có diện tích phù hợp với số lượng phương tiện, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác và có trạm sạc dành cho xe điện.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - cho hay hiện sở đang đẩy nhanh tiến độ dự án trồng cây xanh dải phân cách giữa, hoàn thiện vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến cầu Long Hồ.

Sơn mới các dải phân cách, thảm lại nhựa tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Diệu nhằm bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền (bìa trái) kiểm tra thực tế các khu vực phục vụ APEC - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Huy động tình nguyện viên, tổ chức diễn tập

Theo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Năm APEC 2027 tại Khánh Hòa, hiện Sở Tài chính đã gửi Bộ Tài chính danh sách 350 tình nguyện viên, liên lạc viên và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị; đồng thời lên kế hoạch phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP.HCM đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, liên lạc viên.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch cũng dự kiến lựa chọn các sản phẩm đặc trưng như trầm hương, khăn thổ cẩm làm quà tặng đại biểu tham gia các hoạt động của APEC.

Về công tác y tế, đến nay Sở Y tế Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn sổ tay y tế phục vụ APEC do Bộ Y tế ban hành, thành lập tổ điều phối, xây dựng phương án bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, dự kiến, ngành y tế sẽ tổ chức diễn tập các tình huống y tế tại đảo Hòn Tre.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá. Tuyên truyền trực quan sẽ được triển khai đồng loạt, tập trung tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, kết hợp nhiều hình thức truyền thông để tạo dấu ấn về sự kiện.

Phối hợp với địa phương bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các di tích, danh thắng phục vụ nhu cầu tham quan của đại biểu, nghiên cứu lắp đặt màn hình trình chiếu video quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tiệc chiêu đãi đại biểu phải giới thiệu được tinh hoa ẩm thực của tỉnh, các địa phương khu vực Nha Trang, Cam Lâm tập trung hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị trước Tết Dương lịch, tập trung trồng cây xanh, trang trí tiểu cảnh.

Khu vực dự án Nha Trang Sao (cũ) thuộc phường Bắc Nha Trang sẽ được bố trí làm bãi đỗ xe phục vụ APEC - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

APEC 2027 hướng tới môi trường kinh doanh rẻ hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp "APEC nghĩa là doanh nghiệp", Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, chia sẻ tại họp báo ngày 27-11.



