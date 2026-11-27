Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố cổng thông tin điện tử Năm APEC 2027 tại địa chỉ apec2027.vn - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-11, tại Hà Nội, cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 tại Việt Nam đã được tổ chức.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, cùng đại diện các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã tham dự, giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước.



Cuộc họp báo diễn ra đúng một tuần sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tạo đồng thuận giữa các thành viên từ sớm

Tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định kinh tế thế giới đang nhiều biến động, liên kết kinh tế đứng trước những thách thức mới. Trong bối cảnh đó, APEC càng cần phát huy vai trò là diễn đàn đối thoại, hợp tác và kiến tạo đồng thuận giữa các nền kinh tế có trình độ phát triển và lợi ích khác nhau.

Với việc APEC có 21 thành viên có trình độ phát triển, mối quan tâm và ưu tiên khác nhau, việc tham vấn để tìm ra mẫu số chung về lợi ích là yếu tố cốt lõi. Qua quá trình tham vấn tích cực, chủ đề và ba ưu tiên của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận cao của các nền kinh tế thành viên, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ.

Cụ thể, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Chủ đề thể hiện tầm nhìn lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Để cụ thể hóa chủ đề trên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại họp báo - Ảnh: NAM TRẦN

"Ba ưu tiên này bổ trợ lẫn nhau", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định và giải thích năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Trong khi đó, thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế. Còn tính tự cường giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới.

Ưu tiên nâng cao năng suất sẽ gắn kết nhiều nhóm việc như hiện đại hóa hải quan, công nghệ, du lịch, tiêu chuẩn,... Mục tiêu là đưa APEC trở thành nơi kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và mang lại giá trị thực chất cho người dân.

Ưu tiên về tự cường sẽ được lồng ghép vào chương trình nghị sự chuyên ngành của diễn đàn. Các nội dung tập trung vào khả năng chống chịu trước những cú sốc bên ngoài, năng lực thích ứng và tận dụng cơ hội từ kinh tế số, chuyển đổi chuỗi cung ứng. Những nội dung này cũng gắn với chương trình cải cách của từng nền kinh tế thành viên.

Môi trường kinh doanh cũng sẽ được cải thiện thông qua các khuôn khổ hợp tác dài hạn. Việt Nam sẽ cụ thể hóa Kế hoạch tổng thể kết nối APEC giai đoạn 2026 - 2035 trên ba trụ cột hạ tầng, thể chế và con người, trong đó tăng cường kết nối vận tải đa phương thức và tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân.

Cùng với đó là triển khai Lộ trình APEC về dịch vụ giai đoạn 2026 - 2035, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ và thương mại xuyên biên giới trên nền tảng số.

"APEC nghĩa là doanh nghiệp"

Ba Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tại họp báo quốc tế Năm APEC 2027 (từ trái qua): bà Lê Thị Thu Hằng, ông Nguyễn Minh Vũ và ông Ngô Lê Văn - Ảnh: NAM TRẦN

Khi được hỏi về sự tiếp nối giữa các năm APEC và dấu ấn riêng của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ chia sẻ Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ kế thừa các thành quả của APEC 2026 ở Trung Quốc về thương mại số, nâng cao sức chống chịu/nhận thức số, chuỗi cung ứng, an ninh lương thực.

Đồng thời, Việt Nam tạo dấu ấn riêng bằng việc thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, trong đó có kinh tế bạc và kinh tế chăm sóc. Đây là hướng đi cần thiết khi tỉ lệ dân số trên 65 tuổi ở châu Á - Thái Bình Dương đã tăng từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tổ chức các đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, cũng như nỗ lực nâng cao kỹ năng, năng lực thích ứng số cho người dân; thu hẹp khoảng cách số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và tăng cường kết nối giữa các thành phố APEC.

Nhắc lại phương châm "APEC có nghĩa là doanh nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết sự tham gia và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp sẽ được lồng ghép xuyên suốt hơn 200 hoạt động trong Năm APEC 2027, chứ không chỉ tập trung vào Tuần lễ cấp cao ở Phú Quốc.

Trước mắt, tại Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) tại Gia Lai sắp tới đây, tinh thần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được thể hiện qua các diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư dành cho doanh nghiệp các nền kinh tế.

Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán các nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức quốc tế tại họp báo - Ảnh: NAM TRẦN

Việt Nam đặc biệt chú trọng vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) trong việc xây dựng chương trình nghị sự gắn với lợi ích doanh nghiệp. Do đó, tại Tuần lễ cấp cao ở Phú Quốc, bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), sẽ có các phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo 21 nền kinh tế với đại diện doanh nghiệp và ABAC.

Điểm mới của Năm APEC 2027 là lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo bên cạnh APEC CEO Summit trong Tuần lễ cấp cao. Sự kiện dự kiến do VCCI tổ chức, quy tụ các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Đây sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp Việt Nam kết nối, hợp tác và thu hút đầu tư.

Cũng tại hội nghị nói trên sẽ vinh danh những người chiến thắng trong APEC Challenge - cuộc thi đổi mới sáng tạo công nghệ dành cho giới trẻ và doanh nghiệp trẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là một sáng kiến của Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Về chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam sẽ triển khai Khuôn khổ APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2026 - 2030 vừa được thông qua tại Thâm Quyến.

Trọng tâm là ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí thương mại, gồm hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, chứng từ điện tử và liên thông hệ thống dữ liệu số. Năm APEC 2027 dự kiến cũng sẽ có các sáng kiến như Tuần lễ số APEC và hội nghị cấp Bộ trưởng về kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Du khách có được đến Phú Quốc trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027? Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế (Ủy ban Quốc gia APEC 2027) - Ảnh: NAM TRẦN Đại diện Bộ Công an tham dự họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an sẽ phối hợp đề xuất sáng kiến Tuyên bố chung APEC về nâng cao sức chống chịu và nhận thức số vì một nền kinh tế số đáng tin cậy. Bộ Công an xác định APEC 2027 là sự kiện chính trị đối ngoại rất quan trọng của Việt Nam, kéo dài suốt cả năm. Cao điểm là Tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc với dự kiến hơn 10.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và khách mời cùng hơn 3.000 phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng tại các khu vực, mục tiêu diễn ra các hội nghị cấp cao, áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất. Tuy nhiên, APEC cũng là cơ hội để gắn liền với các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch và xúc tiến kinh tế. Do đó, phương án an ninh được thiết kế trên tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Du khách và người dân vẫn sẽ được tạo điều kiện thưởng thức không gian văn hóa, trải nghiệm du lịch, gắn với việc tuân thủ đúng các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lưu trú.

