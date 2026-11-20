Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi rời tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về nước chiều 20-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 20-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến và các hoạt động song phương ở Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn sau chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá đây là chuyến đi có những kết quả "quan trọng, toàn diện".

Chuyến công tác đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

Thêm vào đó, chuyến đi còn tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Việt Nam: thành viên chủ động, chủ nhà sẵn sàng của APEC 2027

Khi được hỏi về những đóng góp của Việt Nam, ông Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam tham gia Năm APEC 2026 không chỉ với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực của diễn đàn, mà còn với tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027.



Trong suốt năm, các bộ, ngành Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc và tích cực đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng. Việt Nam cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ trì, điều phối tại các cơ chế hợp tác của APEC, thúc đẩy đồng thuận chung.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 một lần nữa khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được các thành viên APEC đánh giá cao, đặc biệt được lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận đó là sự thể hiện mức độ coi trọng cao nhất của Việt Nam đối với Năm APEC 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ngày 18-11 - Ảnh: TTXVN, AFP

Tại Thâm Quyến, Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước, gắn kết ưu tiên phát triển của Việt Nam với lợi ích và tương lai chung của khu vực.

Cũng tại đây, Việt Nam đã khẳng định sự sẵn sàng để tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, tạo niềm tin và hứng khởi cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp.



Tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nêu 3 ưu tiên trong Năm APEC 2027 là nâng cao năng suất; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

"Chủ đề và ưu tiên của Năm APEC 2027 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các thành viên bởi vừa bảo đảm tính kế thừa, nhất quán với các mục tiêu dài hạn của APEC, vừa đón bắt những xu thế phát triển mới và đáp ứng nhu cầu phát triển của các nền kinh tế", Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Logo chính thức của Năm APEC 2027 tại Việt Nam - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thông qua đó, Việt Nam đã củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác, đồng thời lắng nghe ý kiến và tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên đối với chương trình nghị sự APEC 2027.

Sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại các hoạt động APEC lần này cũng đã thể hiện tầm vóc, năng lực mới của doanh nghiệp Việt Nam, cho thấy khả năng đóng góp thực chất của Việt Nam vào hợp tác APEC và tranh thủ các cơ hội hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp và địa phương.

"Có thể nói, Năm APEC 2027 tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế.

Đây vừa là sự ghi nhận đối với uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam, vừa là nguồn động viên để chúng ta tổ chức thành công một Năm APEC 2027 với dấu ấn Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài cho khu vực", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 ngày 19-11 - Ảnh: TTXVN

Từ Quảng Đông đến Vân Nam: hợp tác Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu thực chất

Đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến công tác cho thấy hai sự kết hợp mà theo ông là "rất quan trọng".

Thứ nhất là kết hợp giữa củng cố định hướng chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước với việc mở rộng chiều sâu và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất. Điều này thể hiện rõ qua cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bên cạnh nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác thực chất, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo,...



Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, là các định hướng thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, lành mạnh hơn và hợp tác năng lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và các lãnh đạo, phu nhân các lãnh đạo các nền kinh tế APEC trong tiệc chiêu đãi ngày 18-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm triển lãm của các doanh nghiệp tại hai diễn đàn ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Ảnh: TTXVN

Thứ hai là sự kết hợp giữa hoạch định vĩ mô ở cấp Trung ương và triển khai thực tế ở cấp địa phương, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực và gắn với những ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Tại Quảng Đông, nơi có thành phố Thâm Quyến và tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp cả hai Bí thư Tỉnh ủy của hai địa phương này.

Quảng Đông là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của Trung Quốc qua các thành phố Quảng Châu, Thâm Quyến, đồng thời là một phần của khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Câu chuyện tại Quảng Đông vì thế tập trung vào thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư chất lượng cao, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Với Vân Nam, câu chuyện tập trung vào việc phát huy lợi thế địa kinh tế và vai trò cửa ngõ kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam của Trung Quốc.

Trong đó thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, nhất là hợp tác đường sắt, nâng cao hiệu quả thông quan, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại, du lịch và giao lưu Nhân dân được đề cập.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tại cuộc gặp ngày 19-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một điểm được Bộ trưởng Lê Hoài Trung xem là bước cụ thể hóa và chuyển tiềm năng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể là hai diễn đàn tại Thâm Quyến và Côn Minh. Tại Thâm Quyến ngày 17-11 là Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Khu Vịnh Lớn Trung Quốc.

Còn tại Côn Minh ngày 20-11 là Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Cả hai diễn đàn đều có sự tham dự của đông đảo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết.

Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần thứ hai dự và phát biểu với đại biểu thanh niên hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ học tập, nghiên cứu của thanh niên".

Phu nhân Ngô Phương Ly cũng trực tiếp tham gia các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa. Những điều trên, theo ông Lê Hoài Trung, "đã thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc gắn kết hơn nữa tình cảm hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước".

Thanh niên Trung Quốc trong trang phục các dân tộc ở Vân Nam tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay ngày 20-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2026 không chỉ được thể hiện ở những văn kiện được thống nhất, những sáng kiến được thúc đẩy. Quan trọng hơn cả, theo ông Lê Hoài Trung, là việc các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung, duy trì được đồng thuận về sứ mệnh của APEC và định hướng hợp tác vì tương lai phát triển của khu vực. Lần đầu tiên sau 4 năm, hội nghị có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên, nhất là sự hiện diện ở cấp cao nhất của các nền kinh tế chủ chốt. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hợp tác, củng cố lòng tin, cùng vượt qua thách thức và xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, năng động, tự cường và thịnh vượng. Các nhà lãnh đạo đã thông qua những văn kiện quan trọng về kết nối khu vực, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương. Đây là nền tảng cho các chương trình hợp tác sâu rộng, dài hạn giữa các thành viên. "Những kết quả quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC tại Thâm Quyến là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát huy và mở ra không gian hợp tác mới trong Năm APEC Việt Nam 2027", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ.