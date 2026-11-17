Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - vùng Vịnh Lớn Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Ngày 17-11, sau khi đến Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác Trung Quốc.

Cùng phát triển các năng lực, làm chủ công nghệ chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - vùng Vịnh Lớn Trung Quốc gồm Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Tại diễn đàn, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước đã thảo luận hai nhóm lĩnh vực: AI, bán dẫn, sản xuất thông minh và phát triển nhân lực.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.



Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh thông điệp cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược.

Theo đó, hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các giải pháp về AI, robot cần được phát triển và kiểm chứng trong những môi trường ứng dụng cụ thể như nhà máy, hệ thống logistics, cơ sở y tế và đô thị.

Hợp tác bán dẫn cần gắn đào tạo với thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử và phát triển sản phẩm phù hợp với năng lực, nhu cầu của các bên. Mỗi chương trình cần xác định rõ đóng góp của các đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về công nghệ và đổi mới sáng tạo tại diễn đàn - Ảnh: TTXVN

Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cũng được đặt ở vị trí trung tâm của hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên và chuyên gia, gắn việc học với tham gia dự án nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cho rằng cần kết nối tốt hơn các khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất của hai bên. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của vùng Vịnh Lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam.



Ở chiều ngược lại, ông mong muốn các đối tác tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của vùng Vịnh Lớn, cung cấp các giải pháp và mở rộng thị trường.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại diễn đàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức hai nước tại diễn đàn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố việc đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung, tập trung vào ứng dụng AI.

Các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước cũng đã trao 16 biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm.

Quảng Đông khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiếp ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Trong đó cần làm tốt "3 nhiệm vụ tiên phong" là tiên phong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, tiên phong trong triển khai hợp tác thực chất chất lượng cao giữa hai nước và tiên phong mở rộng giao lưu nhân văn.

Nhà lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên thúc đẩy kết nối giữa vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau với các tỉnh, thành của Việt Nam. Trong đó tăng cường liên kết các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ông cũng đề nghị Quảng Đông nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối logistics. Thêm vào đó, thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đăng cai tổ chức APEC.

Bày tỏ nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Hoàng Khôn Minh khẳng định Quảng Đông sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, mở rộng nhập khẩu nông sản, hoa quả của Việt Nam.



Quảng Đông sẽ tiếp tục gìn giữ tốt các di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam tại địa phương, tăng cường hơn nữa hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai bên.

Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - vùng Vịnh Lớn Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc tăng tỉ lệ nội địa hóa tại Việt Nam

Cũng trong ngày 17-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Trung Quốc.

Tiếp ông Vương Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là một địa bàn chiến lược trong mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Từ hoạt động thực tiễn, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành sản xuất, cũng như hợp tác về công nghiệp phụ trợ và triển khai những dự án mới tại Việt Nam.



Ghi nhận những kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TCL chủ động cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế. Đồng thời tăng cường thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý người Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Chery Holdings - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng phát triển ngành công nghiệp mới, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ông đề nghị Chery đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời có lộ trình nâng tỉ lệ nội địa hóa, phát triển nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Về thỏa thuận giữa Tập đoàn Chery Holdings và Tập đoàn Geleximco (Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ưu tiên dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có thể triển khai thực chất.

Giới thiệu Chery là tập đoàn đa ngành nhưng lấy công nghiệp ô tô làm trọng tâm, ông Doãn Đồng Dược khẳng định tập đoàn xem Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á. Chery mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam, mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo ZTE - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích ZTE phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm.

Ông cũng đề nghị tập đoàn chủ động phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm và dự án hợp tác thực hành. Bên cạnh đó cần chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ZTE cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình, dự án hợp tác với đối tác Việt Nam.