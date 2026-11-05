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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Nhật Bản

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 8-11 tới, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Nhật Bản - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trong một chuyến công tác nước ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản

Chiều 5-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông báo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 8 đến 11-11, theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trên cương vị mới, đúng 3 năm sau khi Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế, đầu tư, thương mại..., chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các biện pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Cũng theo bà Hằng, dự kiến trong thời gian ở Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với Nhà vua Nhật Bản; hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và một số hoạt động quan trọng khác.

"Việt Nam kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các thỏa thuận, cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các cấp sang giai đoạn triển khai sâu rộng, hiệu quả; đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển và tăng trưởng của hai nước, cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định chuyến thăm "có ý nghĩa hết sức quan trọng", góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

"Nhật Bản hết sức coi trọng chuyến thăm lần này", Đại sứ Ito Naoki bày tỏ.

Cũng theo Đại sứ Nhật Bản, chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 năm nay. 

"Như vậy, trong cùng một năm, lãnh đạo cấp cao hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã thực hiện các chuyến thăm và giao lưu song phương. Tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới", ông Ito Naoki chia sẻ.

Khi được hỏi về các lĩnh vực hợp tác mà phía Nhật Bản quan tâm nhân chuyến thăm, Đại sứ Ito Naoki cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, trật tự quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức, Nhật Bản và Việt Nam cần tăng cường hợp tác, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae hồi tháng 5 vừa qua, ông Ito Naoki chia sẻ hai nước đã nhất trí coi trọng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là một trong những kết quả quan trọng mà Nhật Bản mong muốn đạt được trong chuyến thăm lần này. Lãnh đạo hai bên đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới là trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, chuyển đổi số (DX), chuyển đổi xanh (GX), khoáng sản thiết yếu và an ninh lương thực, nông nghiệp. 

"Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi trước đây, chúng tôi mong muốn tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực này, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra", ông Ito Naoki nói.

Cuối cùng là giao lưu Nhân dân và giao lưu văn hóa. Trong năm nay, số lượt người Nhật Bản đến Việt Nam cũng như người Việt Nam đến Nhật Bản đều đang gia tăng. 

"Nhật Bản coi trọng việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu Nhân dân giữa hai nước, mở rộng giao lưu giữa các địa phương, tăng cường quan hệ liên kết và hợp tác giữa chính quyền các địa phương của hai nước. Đây cũng sẽ là những nội dung được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi và thảo luận trong dịp này", Đại sứ Nhật Bản chia sẻ thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Nhật Bản - Ảnh 1.Ngân hàng Nhật Bản muốn hợp tác điện ổn định để Việt Nam phát triển robot và AI vật lý

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    Chủ đề: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Nhật Bản Hà Nội

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