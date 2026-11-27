Đô thị biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, được chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC - ISOM 2027 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 27-11, UBND tỉnh Gia Lai họp báo thông tin về Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC 2027 (ISOM). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, mở đầu chuỗi sự kiện Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đưa Gia Lai lên bản đồ APEC

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay ISOM tổ chức tại Quy Nhơn là sự kiện đầu tiên trong Năm APEC 2027. Đây là vinh dự lớn cho Gia Lai, đưa tên địa phương lên bản đồ APEC.

Theo bà Lịch, ISOM là phiên họp đầu tiên để đại biểu từ 21 nền kinh tế APEC thảo luận về các ưu tiên của Năm APEC 2027.

Sau phiên họp này, Ủy ban APEC sẽ đưa ra thông điệp về Năm APEC Việt Nam 2027.

Tại Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027, có 3 phiên thảo luận về các chủ đề ưu tiên gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin về công tác phối hợp tổ chức ISOM - Ảnh: TẤN LỰC

Hội nghị ISOM quy tụ 350-400 đại biểu, bao gồm 21 trưởng SOM của 21 nền kinh tế. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, và 25 diễn giả.

Các diễn giả bao gồm đại diện Việt Nam và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, khu vực uy tín như: WB, IMF, WTO, OECD, Unicef, PAO, Ban Thư ký APEC và nhiều chuyên gia tới từ các nền kinh tế tiêu biểu như Trung Quốc, Mỹ, Úc, Singapore, Indonesia…

Sau hội nghị, ban tổ chức sẽ họp báo thông báo kết quả ISOM vào chiều ngày 9-12.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho hay đây là cơ hội để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh tỉnh Gia Lai đến các đoàn đại biểu quốc tế từ 21 nền kinh tế thành viên.

Đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ sự kiện

Ông Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, thông tin ISOM sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Chuỗi sự kiện của ISOM bắt đầu bằng Hội thảo chuyên đề về các ưu tiên Năm APEC 2027 ngày 7-12. Sau đó sáng 8-12, các đại biểu sẽ bước vào phiên họp hẹp ISOM; buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra cuộc họp không chính thức của Ủy ban Thương mại và Đầu tư APEC.

Ông Trần Đình Hiệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Cũng trong ngày 8-12, trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tranh thủ quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Gia Lai đến đại biểu, khách mời tham dự sự kiện.

Phiên họp toàn thể ISOM, chương trình quan trọng của chuỗi sự kiện, sẽ diễn ra ngày 9-12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó là các cuộc tiếp xúc song phương giữa các đoàn đại biểu.

Theo ông Hiệp, tới nay Gia Lai đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, hạ tầng và bàn giao cho ban tổ chức. Công tác lựa chọn, tập huấn cho đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên phục vụ sự kiện cũng được tiến hành khẩn trương.

Tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, các tiểu ban và bộ ngành Trung ương trong công tác chuẩn bị sự kiện. Dự kiến Gia Lai sẽ đón khoảng 350-400 đại biểu trong nước và quốc tế từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Gia Lai công bố 10 chính sách đột phá về thu hút đầu tư Trong chương trình, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra ngày 8-12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Theo ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, sự kiện có quy mô khoảng 1.000 đại biểu, tập trung giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch với các đối tác trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC Tại sự kiện, dự kiến Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sẽ công bố 10 chính sách đột phá về thu hút đầu tư năm 2027. Tỉnh cũng trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho khoảng 40 dự án tiêu biểu. Đồng thời tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và các cơ hội đầu tư năm 2027.