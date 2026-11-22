Lực lượng chức năng phát hiện dâu tây Trung Quốc nhập trái phép về Đà Lạt năm 2020 có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép - Ảnh: T.L

Giật mình vì dư lượng thuốc trừ sâu vượt gần 6 lần

Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài "Dâu tây nhập khẩu có dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng gần 6 lần, hải quan siết kiểm tra", nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình với việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu.

Hoan nghênh việc phát hiện lô hàng không đạt yêu cầu, bạn đọc Hồng Kỳ đánh giá cao sự vào cuộc của lực lượng hải quan và kiểm dịch.

Cùng quan tâm đến vụ việc, bạn đọc Xuân Anh cho rằng dâu tây là loại trái cây được nhiều người, đặc biệt là trẻ em, yêu thích và thường ăn trực tiếp. Nếu trái cây không bảo đảm an toàn lọt ra thị trường, hậu quả sẽ khó lường.

Bạn đọc Lan Huê chia sẻ: "Con mình rất thích ăn dâu tây, mỗi lần mua cả hộp về rửa sơ rồi cho bé ăn ngay. Đọc xong bài này chắc phải xem lại nguồn gốc và cách sơ chế kỹ càng hơn".

Trong khi đó, bạn đọc Phạm Thị Ngoan cho rằng trước đây vẫn nghĩ hàng nhập khẩu là sạch và an toàn tuyệt đối, nên không khỏi giật mình khi biết một lô dâu tây có dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng gần 6 lần.

Cần kiểm tra thường xuyên, không chỉ dâu tây

Từ vụ việc trên, điều nhiều bạn đọc quan tâm không chỉ là kiểm soát mặt hàng dâu tây mà còn là chất lượng của các loại trái cây nhập khẩu khác đang lưu thông trên thị trường.

"Không chỉ dâu tây mà các loại trái cây nhập khẩu khác cũng cần được kiểm tra ngẫu nhiên thường xuyên, tránh tình trạng chỉ siết theo đợt rồi đâu lại vào đấy", bạn đọc Lê Quang kiến nghị.

Đồng tình với việc tăng cường kiểm tra nông sản nhập khẩu, bạn đọc Ngọc cho rằng cần thực hiện nghiêm và công khai, minh bạch để các đơn vị nhập khẩu có trách nhiệm hơn với chất lượng hàng hóa.

Không dừng ở việc công bố kết quả kiểm nghiệm, một số ý kiến đề nghị công khai cả thông tin doanh nghiệp nhập khẩu và lô hàng vi phạm.

Theo bạn đọc Hiển, việc công khai tên đơn vị nhập khẩu và xuất xứ cụ thể của lô hàng sẽ giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn, tránh mua phải thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Ở góc độ trách nhiệm doanh nghiệp, bạn đọc Thùy Dung kiến nghị xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép nhập khẩu đối với những doanh nghiệp cố tình đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn về nước.

Còn bạn đọc Dung Dung nhìn nhận việc siết chặt hàng nhập khẩu kém chất lượng cũng là cách bảo vệ người nông dân và những doanh nghiệp nhập khẩu làm ăn chân chính, vốn đang phải cạnh tranh với hàng giá rẻ, trôi nổi.

Tuy nhiên, theo một số ý kiến, việc kiểm soát an toàn thực phẩm không nên chỉ tập trung vào hàng nhập khẩu. Bạn đọc mong muốn trái cây sản xuất trong nước cũng được kiểm nghiệm thường xuyên để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, câu chuyện làm thế nào để lựa chọn được trái cây an toàn cũng khiến không ít người băn khoăn.

"Tôi tự hỏi làm sao mình trở thành người tiêu dùng thông minh trước đủ loại trái cây lưu thông trên thị trường, trong đó có dâu tây?", bạn đọc Thao đặt câu hỏi.

Từ kinh nghiệm mua sắm, bạn đọc Nguyệt Quế khuyên người tiêu dùng nên chọn cửa hàng uy tín, có thông tin kiểm định rõ ràng và rửa kỹ trái cây dưới vòi nước chảy trước khi ăn.

Trong khi đó, bạn đọc Lâm Hồng Nhung gợi ý lựa chọn dâu tây Đà Lạt, Mộc Châu được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, vừa ủng hộ nông sản trong nước, vừa có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm.

Điều bạn đọc mong muốn là cơ quan quản lý duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cả trái cây nhập khẩu và sản xuất trong nước, công khai thông tin vi phạm để người tiêu dùng biết, lựa chọn thực phẩm cho gia đình.