Thịt ốc bươu "lộn xộn" được bán tại chợ với giá 80 ngàn đồng/kg - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 17-11, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm, TP Cần Thơ cho biết Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ đã có kết quả rà soát các cơ sở thu mua ốc bươu vàng tại địa phương.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ các báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm, TP Cần Thơ rà soát và nắm thông tin thực tế từ các cơ sở thu mua ốc bươu vàng trên địa bàn.

Theo kết quả khảo sát của đơn vị này, hàng năm, diện tích vùng xả lũ ngập nước tự nhiên mùa lũ tại TP Cần Thơ khoảng 3.100 hecta, chủ yếu tập trung ở khu vực Hậu Giang, Sóc Trăng cũ như các xã Xà Phiên, Ngã Năm, Mỹ Quới, Lương Tâm, Long Phú 1, Long Mỹ, Hòa An, Vĩnh Viễn, Phương Bình, Vĩnh Tường, Phụng Hiệp, Vĩnh Thuận Đông, Long Bình, Vị Thủy, Hiệp Hưng...

Lể lấy thịt ốc tại một điểm thu mua ốc bươu vàng ở phường Ngã Năm - Ảnh: KHẮC TÂM

Đây là mô hình chủ yếu nuôi cá trên ruộng lúa, tận dụng nguồn nước lũ trên đồng trũng hàng năm. Diện tích không trồng lúa mùa lũ được người dân chuyển sang nuôi cá, vừa tận dụng được ưu thế, thích ứng biến đổi khí hậu, tối ưu hóa diện tích đất sản xuất tăng thu nhập.

Sau khi lũ bắt đầu rút vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 dương lịch, người dân chuẩn bị cho mùa vụ mới. Trong quá trình cải tạo đất, tận dụng nguồn ốc bươu vàng tự nhiên có trên đồng, người dân bắt bán cho thương lái là sinh kế giúp cải thiện thu nhập cho người dân (thay vì dùng thuốc diệt ốc).

Đồng thời cũng góp phần thu gom, hạn chế sự phát triển quá mức của ốc bươu vàng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt (canh tác lúa, hoa màu…).

Các thương lái thu mua với mục đính chính là bán lại cho các doanh nghiệp chuyên nuôi tôm hùm ở các tỉnh miền Trung. Số lượng ốc thu mua chỉ tập trung vào tháng 10, 11 hàng năm, còn lại các tháng khác không có ốc vì người dân đã làm lúa.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ khuyến cáo: Ốc bươu vàng là loài ngoại lai xâm hại được quy định tại thông tư 69/2025. Do đó, các hành vi nhập khẩu, nuôi, lưu giữ, vận chuyển, phát tán loài ngoại lai xâm hại bị nghiêm cấm và xử phạt theo quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ thông tin, thời gian qua trên địa bàn phường Ngã Năm có 4 điểm thu mua ốc bươu vàng. Những ngày cao điểm, có cơ sở thu gom trên 10 tấn ốc bươu vàng, giá từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ và siêu thị, cũng có bán thịt ốc bươu vàng, dao động 70 đến 80 ngàn đồng/kg, nhưng "đội lốt" ốc "bươu lai", ốc bươu "lộn xộn" hoặc chỉ ghi ngắn gọn là thịt ốc bươu.

Hiện giá ốc bươu đen bán tại chợ 60 ngàn đồng/kg, 5 đến 6kg ốc mới lể được 1kg thịt. Một người chuyên bán ốc đồng ở chợ trung tâm phường Phú Lợi, TP Cần Thơ cho biết, ốc bươu đen sản lượng không nhiều, chỉ bán nguyên con, chứ không ai lể lấy thịt bán riêng.