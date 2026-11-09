Sẽ kiểm tra các cơ sở thu mua ốc bươu vàng

Thịt ốc bán tại một siêu thị còn dính trứng màu hồng - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 9-11, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm, TP Cần Thơ cho biết đã gửi thư mời các đơn vị chức năng của TP Cần Thơ để phối hợp kiểm tra các cơ sở thu mua ốc bươu vàng trên địa bàn. Từ đó, yêu cầu các cơ sở này cam kết về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… "Khi có kết quả kiểm tra, sẽ thông tin sau", vị cán bộ này cho hay.

Thương lái đem tiêu thụ ở các chợ

Theo ghi nhận, tại phường Ngã Năm có 4 cơ sở thu mua ốc bươu vàng. Ngoài thu mua ốc bươu vàng nguyên con, một số cơ sở kết hợp vừa mua nguyên con, vừa lể lấy thịt. Thời điểm này đang mùa nước nổi nên ốc bươu vàng khá nhiều. Một số cơ sở có thể thu gom trên 10 tấn/ngày.

Thịt ốc "lộn xộn" được bán tại chợ - Ảnh: KHẮC TÂM

Chú Minh (phường Ngã Năm) cho biết khi trời mát, ốc bươu vàng bắt đầu đi kiếm thức ăn. Tranh thủ dậy sớm, mỗi ngày chú lội ra đồng bắt ốc. Sau hơn 2 tiếng lội đồng, chú bắt được khoảng 40kg. "Mùa này ốc bươu vàng ngoài tự nhiên nhiều, chịu khó bắt là có tiền uống cà phê. Hơn nữa, sắp đến mùa gieo sạ lúa, càng bắt được nhiều ốc bươu vàng, bà con sẽ tiết kiệm được tiền mua thuốc diệt ốc. Hiện thương lái mua ốc bươu vàng với giá từ 1.500 - 2.000 đồng/kg", chú Minh cho hay.

Theo lời của một cơ sở, sau khi thu gom ốc của người dân chở đến bán, đối với ốc bươu vàng nguyên con, các cơ sở tiến hành rửa sạch, cho vào bao và đem bán lại cho các cơ sở nuôi tôm hùm ở Nha Trang. Riêng phần thịt ốc, đem giao cho các thương lái tại các chợ ở thành phố.

Thịt ốc còn dính trứng màu hồng đặc trưng của ốc bươu vàng

Cùng ngày, Tuổi Trẻ ghi nhận thịt ốc bươu vàng được bán tại chợ trung tâm phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Trên đường Đồng Khởi, một phụ nữ bán cá tép, có bán thêm một thau thịt ốc ướp đá. Chị này cho biết lấy từ nguồn Ngã Năm, do thương lái giao đến. Theo lời chị, ngoài bán cho khách vãng lai, có mối là các quán ăn đến mua. Khi được hỏi đây là ốc gì, chị này nói ốc lộn xộn, gồm các loại như ốc bươu đen, ốc lác, ốc bươu vàng… Giá bán 80.000 đồng/kg.

Bán "ốc lai" nguyên con tại chợ - Ảnh: KHẮC TÂM

Đối diện, cũng có một người bày bán dưới lòng đường một rổ ốc bươu vàng nguyên con và chừng 1kg thịt ốc. Người này cho biết mỗi ngày tự đi bắt ở cánh đồng tự nhiên phường Mỹ Xuyên rồi ra đem ra chợ tự bán. "Luộc 5-6kg ốc nguyên con mới lể được 1kg thịt. Do ốc của tui nhỏ hơn nên bán 70.000 đồng/kg", chị này giới thiệu.

Món ốc xào sả ớt tại một quán cơm bình dân - Ảnh: KHẮC TÂM

Trả lời thắc mắc: Chị bán thịt ốc gì? Chị này quả quyết: Ốc lai. Theo giải thích của người này, ốc bươu vàng lai với ốc bươu đen nên gọi là ốc lai.

Tại phường Sóc Trăng, có một quán cơm bình dân giá 35.000 đồng/phần cũng có món ốc xào sả ớt. Người bán cho hay mua ở chợ, còn ốc gì thì không rõ.

Không chỉ bán ở chợ, quán ăn bình dân, ốc bươu vàng còn được bán trong siêu thị. Tại một siêu thị trên địa bàn Cần Thơ, có một khay đầy thịt ốc nằm trong quầy hải sản. Giá bán ngày 9-11 là 70.000 đồng. Ngoài phần thịt ốc, còn dễ nhận ra những chùm màu hồng đặc trưng của trứng ốc bươu vàng. Khi hỏi thịt ốc gì, một nhân viên ngập ngừng: "Em nghĩ chắc ốc bươu vàng. Nhưng ăn ngon lắm".

So giá bán, biết ngay đó là thịt ốc gì rồi Ông Hai Sô, nhà ở xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ, cho biết tuy không ngon bằng ốc bươu đen, nhưng nếu còn tươi, chế biến kỹ, thêm gia vị, thịt ốc bươu vàng cũng khá ngon. Chủ một sạp bán ốc tại chợ trung tâm phường Phú Lợi cho hay giá ốc bươu đen hiện nay là 60.000 đồng/kg. "5-6kg ốc mới lể được 1kg thịt. Giá thịt ốc bán ngoài chợ dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg. So giá bán hai loại ốc, khỏi nói thì cũng biết là thịt ốc gì rồi", chị này giải thích.