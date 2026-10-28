'Cơn sốt' ốc bươu vàng ở miền Tây: Thương lái săn lùng mua để làm gì?

Ốc bươu vàng đã được luộc sẵn chờ lể lấy thịt tại một cơ sở thu mua ở phường Ngã Năm, TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Ốc bươu vàng vốn gây hại lúa nay được thương lái miền Tây thu gom hàng tấn mỗi ngày, nhưng đầu ra của loại ốc này vẫn chưa rõ ràng.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày

Nếu có cuộc thi để chọn nhà vô địch săn bắt ốc bươu vàng với sản lượng "khủng", chắc chắn sẽ khó có ai "so cựa" được với ông Nguyễn Văn Núi, nhà ở phường Mỹ Quới, TP Cần Thơ.

Ông Núi năm nay 70 tuổi, nhà có 100 công ruộng. Mùa nước nổi, trên cánh đồng bạt ngàn đầy lúa chét của gia đình, có rất nhiều ốc bươu vàng. Hiện mỗi ngày, ông Núi và cháu nội bắt từ 400 - 500 kg ốc bươu vàng đem bán, kiếm thêm thu nhập gần 2 triệu đồng.

Theo ông Núi, đặc tính của ốc bươu vàng tìm thức ăn lúc trời mát nên từ 3h sáng, hai ông cháu đã chuẩn bị xiệp (một dụng cụ bắt cá, ốc của người dân miền Tây), xuồng và bao để bắt ốc. Lặn lội dưới nước đẩy xiệp đến khoảng 8h thì hai ông cháu cân ốc cho thương lái rồi nghỉ ngơi.

"Ngày nào tôi cũng bắt ốc bươu vàng. Tôi làm công việc này vào mùa nước nổi hơn chục năm. Năm nhiều nhất được 20 tấn, riêng năm nay mới bắt vài ngày đã được khoảng 2 tấn. Thời gian bắt ốc trên đồng kéo dài từ 30 - 45 ngày.

Giá ốc bươu vàng cũng khó đoán, có năm bán được 4.000 - 5.000 kg. Nhưng cũng có năm rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg. Ốc bươu vàng trên đồng ruộng của tôi toàn ốc sồ, cỡ bự nên lúc nào cũng bán được giá cao", ông Núi cho hay.

Theo ông Núi, ốc bươu vàng sinh sôi rất mạnh. Mặc dù trước khi sạ lúa, bà con đã diệt sạch, nhưng đến mùa nước nổi, chúng lại sinh sôi, mau lớn nhiều đến mức bắt hoài không hết.

"Tôi phải dùng xiệp đẩy để lùa ốc vào lưới, chứ bắt tay biết chừng nào mới được nhiều. Mùa nước nổi, chịu khó bắt ốc bươu vàng bán, vừa có đồng vào đồng ra, vừa diệt ốc để chuẩn bị sạ lúa", ông nói.

Trong thời gian đợi nước rút để sạ lúa, vợ chồng anh Mỹ (xã Long Hưng, TP Cần Thơ) cũng tranh thủ bắt ốc bươu vàng bán để có tiền mua sách vở cho hai con ăn học. Từ 7h tối, vợ chồng anh đẩy xuồng bắt đến gần sáng mới về. Hôm nào trúng, được khoảng 500kg.

"Ban đêm ốc bươu vàng rất nhiều. Hiện thương lái mua vào 2.000 đồng/kg. Lộc trời có sẵn ngoài ruộng, chỉ bỏ công đi bắt, kiếm mỗi đêm khoảng 1 triệu, còn gì sướng bằng. Trồng lúa, bán cam thương lái còn chê, chứ ốc bươu vàng thì không, con lớn nhỏ gì họ cũng mua, tiền trao cháo múc", anh Mỹ chia sẻ.

Thu gom ốc bươu vàng để làm thức ăn cho tôm hùm?

Ốc bươu vàng được lể lấy thịt tại một cơ sở thu mua ở phường Ngã Năm, TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Tại phường Ngã Năm, TP Cần Thơ có nhiều cơ sở thu mua ốc bươu vàng. Những cơ sở này có mặt tiền nằm trên trục đường giao thông, phía sau là dòng kênh. Có cơ sở thu mua ốc, sau đó luộc rồi lể lấy thịt. Cũng có cơ sở chỉ thu mua ốc bươu vàng nguyên con.

Tại một cơ sở thu mua, có một lượng lớn ốc bươu vàng đã luộc sẵn, gần 10 người đang lể ốc lấy thịt. Sau khi lể, phần thịt đầu ốc được để riêng, không ướp đá, ruồi xanh bu khá nhiều. Một phụ nữ cho biết phần vỏ ốc đem bỏ, ruột ốc đem bán cho những người nuôi cá. Riêng phần thịt ốc được chủ giữ lại, đem bán cho ai thì không biết.

Theo người phụ nữ này, họ làm công hưởng sản phẩm, cứ lể được 1kg thịt ốc tiền công 4.000 đồng, bình quân mỗi ngày một người lể ốc giỏi được khoảng 40-50kg.

Khi đến một cơ sở thu mua ốc bươu vàng gần đó cũng thuộc phường Ngã Năm, PV Tuổi Trẻ tìm hỏi gặp chủ thì được một nữ công nhân cho số điện thoại. Trao đổi qua điện thoại, người đàn ông này nhận mình là chủ, nhưng xin hẹn gặp thì từ chối. Hỏi thăm thu mua ốc bươu vàng tiêu thụ ở đâu, người này nói mình đang lái xe đi công tác ở TP.HCM, sẽ gọi lại sau rồi tắt máy.

Theo một chủ cơ sở thu mua ốc bươu vàng trên quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp, thuộc phường Ngã Năm, mỗi ngày anh thu gom khoảng 3 - 7 tấn, sau đó bán lại cho một thương lái. Còn thương lái này đem ốc bươu vàng tiêu thụ ở đâu thì không rõ, chỉ nghe đâu họ chở ra miền ngoài bán để làm thức ăn cho những người nuôi tôm hùm.

Giá ốc bươu đen mùa nước nổi 60.000 đồng/kg Tại khu vực gần trung tâm phường Ngã Năm, có rất nhiều điểm bán ốc bươu đen. Giá ốc bươu đen ngày 28-10 là 60.000 đồng/kg. Theo một người chuyên bán ốc bươu đen, sau khi luộc sơ, 3-4kg ốc mới lể được 1kg thịt đầu ốc. "Tính ra 1kg thịt ốc bươu đen giá khoảng 250.000 đồng. Giá cao như vậy, thử hỏi những tô bún ốc bình dân, ốc dồn thịt… nếu lấy thịt ốc bươu đen bán, làm sao có lời. Hơn nữa, ốc bươu đen hiện rất hiếm, sản lượng không nhiều. Mùa nước nổi giá này, chớ nghịch mùa, có khi lên tới 100.000 đồng/kg không mua được. Ốc bươu đen chỉ bán nguyên con, ít thấy ai lể lấy thịt bán riêng", người này nói.