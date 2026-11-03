'Cơn sốt' ốc bươu vàng ở miền Tây: Sẽ kiểm tra các cơ sở thu mua

Thịt ốc bươu vàng tại một cơ sở thu mua ở Ngã Năm - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 3-11, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm, TP Cần Thơ cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo phường để phối hợp với các đơn vị liên quan của TP Cần Thơ thành lập tổ kiểm tra các cơ sở thu mua ốc bươu vàng trên địa bàn.

Thịt ốc bươu vàng có thể bán vào các chợ ở thành phố

Theo vị cán bộ này, sau khi có chủ trương, tổ sẽ kiểm tra về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó yêu cầu các cơ sở có cam kết để thuận tiện cho việc truy vết nguồn gốc sau này.

Vị cán bộ này còn thông tin thêm, sau khi thu gom, ốc nguyên con còn vỏ được các cơ sở phân phối đi Cam Ranh bán cho các hộ nuôi tôm hùm. Riêng thịt ốc có thể bán cho thương lái tại các chợ ở thành phố.

Ốc bươu vàng tại một cơ sở thu mua ở phường Ngã Năm - Ảnh: KHẮC TÂM

Tại địa bàn phường Ngã Năm hiện có 4 cơ sở thu mua ốc bươu vàng. Những cơ sở này hoạt động theo thời vụ. Mùa nước nổi sôi động nhất trung bình mỗi ngày, một cơ sở có thể thu gom trên 10 tấn ốc. Trong đó có cơ sở vừa bán ốc nguyên con còn vỏ, cũng có cơ sở kết hợp vừa lấy thịt ốc vừa bán nguyên con.

Ông Bình (ngụ phường Ngã Năm) cho hay vào mùa nước nổi, ốc bươu vàng ngoài tự nhiên khá nhiều. "Khoảng 3h sáng, tôi tranh thủ ra đồng giăng lưới, bắt ốc bươu vàng. Trong thời gian chờ thăm lưới, tôi tranh thủ lấy vợt xúc ốc bươu vàng đem bán. Trời mát, ốc nổi lên mặt nước khá nhiều. Chỉ khoảng hơn trăm phút, tôi vớt được khoảng 20kg, họ mua sô 1.500 đồng/kg. Vừa có tiền mua gia vị cho gia đình, vừa diệt được ốc bươu vàng để chuẩn bị gieo sạ lúa đông xuân", ông Bình giãi bày.

Còn nhiều câu hỏi cần được làm sáng tỏ

Sau bài viết: "Bí ẩn đầu ra của hàng chục tấn ốc bươu vàng thu gom mỗi ngày ở miền Tây", tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Bạn đọc có tài khoản 0986******37 cho rằng: Hoạt động thu mua ốc bươu vàng mùa nước nổi tạo sinh kế tốt cho bà con, nhưng hy vọng các cơ quan quản lý sớm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và xử lý môi trường.

Vỏ ốc nổi lềnh bềnh cặp mé sông tại một cơ sở thu mua ốc bươu vàng - Ảnh: KHẮC TÂM

Đồng tình, bạn đọc tên Sồi cho hay việc biến loài ngoại xâm gây hại cho lúa thành nguồn thức ăn chăn nuôi giá trị cao (như nuôi tôm hùm) là một cách làm hay.

"Mong các chủ cơ sở chú trọng hơn khâu thu gom vỏ ốc và xử lý nước ngâm rửa để giữ gìn sông rạch chung cho cả vùng, vừa tạo kinh tế, vừa giữ môi trường xanh sạch", bạn đọc Mỹ Dung hiến kế.

Theo bạn đọc có tài khoản ngọc***@gmail.com, nếu đầu ra không vấn đề gì thì không cần tìm hiểu. Giờ các địa phương quản lý làm sao để người dân đừng nuôi loại này, thời gian sau sẽ giảm dần ốc bươu vàng nhường chỗ cho các sinh vật khác.

Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cũng lo lắng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, đường đi của ốc bươu vàng…

Bạn đọc Bông Mặt Trời chia sẻ: Nhìn ruồi xanh nhiều mà ớn quá! Tôi hết dám ăn bún có ốc luôn rồi!

Tương tự, bạn đọc tên Hung nhận xét: Nhìn ruồi xanh bu quanh đống ốc mà thấy ngán thật.

Bạn Minh Huỳnh cho hay còn rất nhiều nghi ngờ, giả thiết về chuyện mua ốc bươu vàng. Người dân Cam Ranh nuôi tôm hùm từ lâu lắm rồi, sao giờ mới nghe mua thịt ốc cho tôm ăn.

Theo bạn đọc tên Sim, thịt ốc cho tôm hùm ăn, khó tin quá. "Tôm hùm sống ở nước mặn, ốc ở nước ngọt sao tôm hùm ăn ốc được?", bạn đọc này thắc mắc.

Bạn đọc tên Mập thắc mắc: Vẫn còn tù mù, chưa rõ ràng. Mua ốc bán đi đâu, công ty nào thu mua, để làm gì, tại sao thương lái né tránh... Vẫn còn nhiều dấu hỏi cần được làm sáng tỏ.

"Mong các chủ cơ sở chú trọng hơn khâu thu gom vỏ ốc và xử lý nước ngâm rửa để giữ gìn sông rạch chung cho cả vùng, vừa tạo kinh tế vừa giữ môi trường xanh sạch", bạn đọc Mỹ Dung đề xuất.