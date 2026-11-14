‘Cơn sốt' ốc bươu vàng ở miền Tây: Yêu cầu cơ sở thu mua lập sổ sách ghi chép thương lái phân phối

Một cơ sở thu mua ốc bươu vàng tại phường Ngã Năm - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 14-11, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm, TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan của thành phố kiểm tra các cơ sở thu mua ốc bươu vàng trên địa bàn.

Không chỉ nhắc nhở thực hiện tốt khâu an toàn vệ sinh thực phẩm, địa phương còn đề nghị các cơ sở thu mua ốc bươu vàng mở sổ ghi chép ngày, bán cho ai, số lượng bao nhiêu… để tiện cho việc truy vết, kiểm tra sau này.

Theo vị này, ở Ngã Năm có 3 chủ thu mua ốc bươu vàng với 4 cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, có cơ sở đã ngưng thu mua. "Do thu mua theo mùa nước nổi nên thời gian hoạt động của các cơ sở thu mua ốc bươu vàng thường rất ngắn. Thời điểm này cuối mùa nước nên sản lượng ốc thu mua giảm mạnh", vị lãnh đạo này cho hay.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ngã Năm thông tin, lúc cao điểm ốc bươu vàng ngoài tự nhiên nhiều, mỗi ngày một cơ sở có thể thu mua trên 10 tấn, nhưng hiện giảm chỉ còn 3-4 tấn.

Vị lãnh đạo này cho hay, sau khi thu gom, một số cơ sở luộc sơ qua nước sôi rồi lấy thịt. Ốc nguyên con và thịt ốc, được thương lái đem tiêu thụ tại Cam Ranh để làm thức ăn nuôi tôm hùm. Ngoài ra, thịt ốc bươu vàng cũng được thương lái đem phân phối tại các chợ.

Như Tuổi Trẻ thông tin, việc bắt ốc bươu vàng ngoài tự nhiên không những tạo thêm thu nhập cho nhiều nông dân trong mùa nước nổi, mà còn góp phần tiêu diệt ốc phá hại trên đồng ruộng, giúp nhà nông tiết kiệm chi phí mua thuốc diệt ốc trước khi gieo sạ lúa.

Không chỉ tại chợ trung tâm phường Phú Lợi, một số quán cơm bình dân, siêu thị cũng bán thịt ốc bươu vàng, giá từ 70-80 ngàn đồng/kg, nhưng lại đột lốt "ốc lai", "ốc lộn xộn" hoặc ốc bươu, không có chữ vàng.