Phát động chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô và triển lãm tranh, mô hình từ nhựa tái chế - Ảnh: Thông tin đặc khu Côn Đảo

Sáng 28-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức chương trình phát động tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô và triển lãm tranh, mô hình từ nhựa tái chế với chủ đề Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau, tại quảng trường trước UBND đặc khu Côn Đảo.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng UBND đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở 3) tổ chức.

Biến bảo vệ đại dương thành nếp sống văn minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết điểm nhấn của chương trình là sự kết nối giữa sức lan tỏa của văn hóa, nghệ thuật với những hành động bảo tồn thực chất, có chiều sâu.

Thông qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thời trang tái chế và không gian triển lãm 150 tác phẩm, ảnh tư liệu, mô hình sinh vật biển làm từ rác thải nhựa đánh thức cảm xúc, giúp người xem nhìn nhận trực diện vẻ đẹp nguyên sơ, cũng như những "vết thương" mà đại dương đang gánh chịu.

Ngay tại không gian triển lãm, các em học sinh tự tay tái chế rác thải nhựa thành những chú rùa nhỏ xinh, từ đó gieo mầm ý thức tiết giảm rác thải nhựa và tình yêu thiên nhiên ngay từ lứa tuổi học đường.

Những mô hình sinh vật biển từ vật liệu tái chế thu hút khách tham quan triển lãm - Ảnh: THANH TÙNG

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân đặc khu Côn Đảo, mỗi du khách và các bạn trẻ hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực nhất: nói không với rác thải nhựa dùng một lần, không xả rác ra biển, ứng xử có trách nhiệm khi tham quan du lịch sinh thái và chung tay bảo vệ từng nhành san hô đang hồi sinh”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Các hoạt động tại Côn Đảo hướng đến lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái biển từ cộng đồng - Ảnh: THANH TÙNG

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (phải) trao tặng bộ tác phẩm, ảnh tư liệu, mô hình cho đại diện UBND đặc khu Côn Đảo - Ảnh: Thông tin đặc khu Côn Đảo

H'Hen Niê, Phương Khánh, Thanh Thảo kêu gọi chung tay bảo vệ san hô

Thông điệp bảo vệ biển và hệ sinh thái san hô còn được lan tỏa qua phần giao lưu cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

H’Hen Niê nói biển và các rạn san hô rất đẹp nhưng cũng mong manh trước những tác động của con người. Cô cho rằng mỗi hành động nhỏ hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường trong tương lai.

Từ trái qua: Hoa hậu Thanh Thảo, Phương Khánh, H'Hen Niê chia sẻ tại chương trình - Ảnh: Thông tin đặc khu Côn Đảo

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo nhói lòng khi xem hình ảnh những rạn san hô tại Côn Đảo bạc màu vì các tác động của môi trường. “San hô không biết khóc thành tiếng, nhưng sự bạc màu ấy chính là tiếng kêu cứu rõ ràng nhất từ lòng biển sâu. Những hình ảnh ấy là lời nhắc nhở con người không thể đứng ngoài cuộc trước những tổn thương của đại dương”, Thanh Thảo chia sẻ.

Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh kêu gọi giới trẻ và cộng đồng bắt đầu bảo vệ môi trường từ những hành động đơn giản như hạn chế nhựa dùng một lần, không xả rác, tham gia làm sạch môi trường và có trách nhiệm khi du lịch biển.

Bộ sưu tập Thanh âm đại dương của nhà thiết kế Thiện Khánh và Sắc màu san hô của nhà thiết kế DEXNOL - Tuấn Huỳnh góp phần đưa câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên và ý thức gìn giữ môi trường đến gần hơn với khán giả qua thời trang.

Sau lễ phát động và tham quan triển lãm, các đại biểu chia thành hai nhóm tham gia hoạt động làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển Côn Đảo và hoạt động nuôi trồng và phục hồi rạn san hô.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường - Ảnh: Thông tin đặc khu Côn Đảo

H’Hen Niê cùng mọi người thu gom rác, chung tay giữ màu xanh cho biển đảo - Ảnh: Thông tin đặc khu Côn Đảo

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường qua âm nhạc - Ảnh: THANH TÙNG