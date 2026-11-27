Quang cảnh buổi tọa đàm Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo - Ảnh: THANH TÙNG

Chiều 27-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tọa đàm chuyên đề Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng.

Đây là một trong những hoạt động mở màn chuỗi hoạt động tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô từ ngày 27 đến 29-11, tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Từ đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và du khách đối với công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo và đa dạng sinh học biển.

Côn Đảo đưa hơn 3 triệu rùa con trở về đại dương

Các phiên tọa đàm tập trung thảo luận thực trạng và thách thức trong bảo tồn rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn tại Côn Đảo; phân tích tác động của phát triển hạ tầng, khai thác thiếu bền vững, đồng thời đề xuất giải pháp hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế - xã hội.

Các diễn giả chia sẻ phương pháp phục hồi rạn san hô, cách đánh giá hiệu quả lâu dài, yêu cầu về kỹ năng và an toàn cho tình nguyện viên, cũng như thúc đẩy sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, tọa đàm còn là dịp nhìn lại hành trình gần 40 năm bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo (từ năm 1990), chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và thách thức trước biến đổi khí hậu, đồng thời đề xuất định hướng kết nối bảo tồn rùa biển với bảo vệ các hệ sinh thái biển.

Ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết chương trình bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo đạt được những dấu ấn quan trọng. Từ năm 1993 đến 2026, ghi nhận 15.436 lượt rùa mẹ lên bãi đẻ với 45.297 tổ trứng (hơn 4 triệu trứng); cứu hộ, ấp nở và thả về biển trên 3 triệu rùa con; gắn thẻ theo dõi 8.053 lượt rùa mẹ.

Riêng trong năm 2026, Côn Đảo đón 652 lượt rùa mẹ lên đẻ với 1.957 tổ (hơn 192.000 trứng), thả về biển khoảng 142.300 rùa con.

Mỗi chú rùa con trở về biển là thêm một hy vọng cho tương lai của loài rùa biển - Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

“Thành quả bảo tồn rùa biển đến từ năm nhóm giải pháp đồng bộ, gồm tuần tra, bảo vệ các bãi đẻ và rùa mẹ; cứu hộ trứng có nguy cơ, ấp nở và thả rùa con về biển đúng quy trình; phối hợp ngăn chặn săn bắt, buôn bán trái phép, hướng dẫn ngư dân hạn chế rùa mắc lưới và cứu hộ rùa bị thương.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục môi trường, huy động tình nguyện viên và doanh nghiệp tham gia bảo tồn được đẩy mạnh. Hoạt động du lịch cũng được kiểm soát về số lượng khách, thời gian và quy tắc tiếp cận nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của rùa biển.

Trong thời gian tới, vườn quốc gia tiếp tục duy trì những hoạt động bảo tồn hiệu quả, tăng cường phối hợp với các bên liên quan và quản lý chặt chẽ các hoạt động có tác động đến rùa biển, hướng đến mục tiêu bảo tồn lâu dài và bền vững”, ông Nguyễn Khắc Pho nhấn mạnh.

Bảo tồn thiên nhiên là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức, đồng hành và trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức bảo tồn, doanh nghiệp và cộng đồng. Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho

Côn Đảo nuôi cấy 10.000 tập đoàn san hô

Về mục tiêu của Vườn quốc gia Côn Đảo trong phục hồi san hô là khôi phục các rạn suy thoái, duy trì chức năng hệ sinh thái biển. Đây là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi triển khai bài bản, đúng quy hoạch và lấy hiệu quả sinh thái thực chất làm ưu tiên hàng đầu.

Năm 2026, vườn triển khai thành công hai mô hình trọng điểm, thiết lập vườn ươm san hô, chủ động nguồn giống cho hoạt động phục hồi san hô thời gian tới tại Ông Đụng và Đất Thắm: Diện tích 400 m², 200 giá thể, nuôi cấy 10.000 tập đoàn (hay còn là cụm) san hô cứng dạng cành. Tỉ lệ sống bước đầu đạt trên 95%, sinh trưởng tốt, tạo tiền đề để hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho phát biểu - Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Pho đề cập đến các vấn đề cần tập trung: Tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý và bảo tồn; phát huy hoạt động tình nguyện theo hướng có tổ chức, liên tục và thiết thực; tiếp tục kế thừa kinh nghiệm từ chương trình bảo tồn rùa biển, mở rộng sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng vào phục hồi san hô, bảo tồn thảm cỏ biển; xây dựng cơ chế hợp tác và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

“Vườn quốc gia sẽ tổng hợp, nghiên cứu và cụ thể hóa các ý kiến, đề xuất phù hợp vào chương trình, kế hoạch công tác và hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Chúng tôi mong muốn sự kết nối tại tọa đàm tiếp tục được duy trì thông qua những chương trình hợp tác và hoạt động thực địa cụ thể, trong đó hiệu quả và trách nhiệm lâu dài đối với thiên nhiên là tiêu chí quan trọng nhất”, ông nhấn mạnh.

Một số hoạt động trong chuỗi tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô: Ngày 28-11: - Sáng, lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo. - Chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển; triển lãm bộ tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế với chủ đề Vì biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau, tại quảng trường trước UBND đặc khu Côn Đảo. - Hoạt động làm sạch môi trường biển, giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển Côn Đảo; hoạt động nuôi cấy và phục hồi rạn san hô. - Chiều: Mở cửa triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế phục vụ người dân. Ngày 29-11: - Triển lãm tranh và mô hình san hô từ nhựa tái chế.