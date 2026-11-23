Rùa biển bị mắc lưới ngư dân trên biển - Ảnh: IUCN

Ngày 23-11, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết chương trình Tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển năm 2026.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, điều phối viên chương trình biển và vùng bờ IUCN, thông tin theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hải sản Việt Nam từ nhiều năm trước, ước tính mỗi năm có gần 1.000 con rùa biển bị đánh bắt không chủ ý khi mắc câu, vướng lưới ngư dân, lưới ma…

Sản lượng không mong muốn từ đánh bắt không chủ ý là vấn đề nghiêm trọng đối với hoạt động bảo tồn thú biển, rùa biển tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Việc này làm suy giảm số lượng quần thể rùa biển và cá heo, cá mập, cá voi, ảnh hưởng tiêu cực tới công tác bảo tồn các loài này.

Từ đó, chương trình Tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển được hình thành với mục tiêu nắm bắt hiện trạng đánh bắt không chủ ý thông qua ngư dân. Từ đó, xây dựng giải pháp giảm thiểu tác động của đánh bắt không chủ ý đối với rùa biển, thú biển.

Ngoài việc phát hiện và báo cáo về tình trạng rùa biển, thú biển gặp sự cố, chương trình còn tổ chức các lớp tập huấn cứu hộ động vật biển để trang bị kiến thức cho ngư dân khi tham gia thực hiện giải cứu.

Theo bà Hiền, ngư dân là người thường xuyên hoạt động trên biển. Do đó có điều kiện phát hiện sớm rùa biển, thú biển mắc lưới, gặp nguy hiểm, chủ động cứu hộ kịp thời.

Ngư dân tỉnh Gia Lai tái thả rùa biển về tự nhiên sau khi phát hiện, cứu giúp - Ảnh: IUCN

IUCN cho hay tại Gia Lai đã có 90 ngư dân tham gia chương trình và nhiều người sử dụng App TNV ngư dân, sử dụng nền tảng số trong giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển.

Trong năm 2026, ngư dân tỉnh Gia Lai báo cáo đã cứu được 49 rùa biển và 1 thú biển là cá voi mõm khoằm cuvier. Những loài rùa biển đã được phát hiện, giải cứu rất quý hiếm, bao gồm: rùa, đồi mồi, đồi mồi dứa, vích.

Ngoài ra, quá trình đánh bắt trên biển, ngư dân báo cáo nhiều lần phát hiện hoạt động của rùa biển, cá heo, cá voi sát thủ, cá nhà táng, cá mặt trăng.

Bà Nguyễn Thị Ái Trinh, chuyên viên Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, cho hay việc hình thành mạng lưới tình nguyện viên ngư dân đã tạo kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, báo cáo và cứu hộ các loài động vật biển.

Ngư dân từ "đối tượng được tuyên truyền" thành "chủ thể bảo tồn" và trở thành lực lượng quan sát, cứu hộ hiệu quả ngay tại hiện trường. Kết quả 50 động vật biển hoang dã, quý hiếm được cứu hộ cho thấy mô hình đã tạo ra cơ chế phản ứng từ cộng đồng đối với các trường hợp động vật biển gặp nguy hiểm.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu giảm thiểu khai thác không chủ ý đối với động vật biển theo định hướng của Đạo luật Bảo vệ động vật có vú (MMPA) của Hoa Kỳ.

Ngư dân tỉnh Gia Lai cứu hộ rùa biển khi phát hiện trong lúc đánh bắt - Ảnh: IUCN

Rùa biển mắc lưới ngư dân được phát hiện, giải cứu kịp thời - Ảnh: IUCN