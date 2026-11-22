Côn Đảo trồng 300 cây hoa anh đào làm đẹp cảnh quan, thêm điểm nhấn thu hút du khách - Ảnh: LÝ HUYỀN

Ngày 22-11, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) phát động trồng cây xanh hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Theo đó, 300 cây hoa anh đào được trồng tại khu vực đồi cỏ hồ Quang Trung 1. Đây là loài cây đặc trưng của Côn Đảo, góp phần làm đẹp cảnh quan, mở rộng không gian xanh cho người dân và du khách.

Cùng với việc trồng thêm hoa anh đào, dịp này Côn Đảo còn trồng 300 cây dừa tại khu vực thảm cỏ hồ An Hải và vùng phụ cận, góp phần tạo cảnh quan xanh ven hồ.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo - nhấn mạnh hoạt động trồng cây góp phần cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, hoạt động này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức, xem việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là hoạt động thường xuyên.

Hoa anh đào trên đường từ sân bay Côn Đảo về trung tâm đặc khu Côn Đảo - Ảnh: LÝ HUYỀN

Ông cũng đề nghị phát huy trách nhiệm cộng đồng bằng những việc làm thiết thực tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư, chung tay xây dựng Côn Đảo ngày càng xanh, thân thiện, văn minh.

Hoạt động trồng cây là một trong những nội dung của Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, cùng với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư và hội sách Côn Đảo với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo".

Chương trình cũng hưởng ứng phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa", hướng đến xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp.

Hoa anh đào - sắc hoa đặc trưng trên những cung đường Côn Đảo Hoa anh đào, còn gọi là hoa đỗ mai, là loài cây đặc trưng của Côn Đảo, thường nở vào dịp đầu năm. Những chùm hoa màu trắng hoặc hồng nhạt đã trở thành nét đẹp quen thuộc trên các cung đường ở Côn Đảo. Tuyến đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo là một trong những khu vực có nhiều hoa anh đào. Mỗi mùa hoa nở, những hàng cây khoe sắc dọc đường, thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Năm 2023, hơn 2.200 cây hoa anh đào được trồng dọc tuyến đường dài khoảng 12km từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm Côn Đảo, với kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng.