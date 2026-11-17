Lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An tại lễ giỗ bà Phi Yến ở đặc khu Côn Đảo - Ảnh: LÝ HUYỀN

Ngày 17-11, UBND đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) cho biết lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến lần thứ 241 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-11 (nhằm ngày 16 đến 18-10 âm lịch) tại di tích An Sơn Miếu.

Theo đó, ngay trong ngày khai mạc 24-11, địa phương sẽ tổ chức màn kéo co tập thể với sự tham gia của 241 người dân và du khách. Cùng ngày còn diễn ra giải bi sắt, hội thi cắm hoa, các trò chơi dân gian, chương trình giao lưu đờn ca tài tử và lễ mộc dục (lễ tắm bà).

Trong ngày thứ hai của lễ hội, địa phương sẽ tổ chức lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An từ miếu Cậu tại Cỏ Ống về An Sơn Miếu, hội thi bánh dân gian và lễ cúng tiên thường. Tối sẽ diễn ra chương trình sân khấu hóa kể về cuộc đời bà Phi Yến và biểu diễn nghệ thuật, với sự tham gia của Nhà hát Trần Hữu Trang cùng các ca nghệ sĩ, vũ đoàn từ đất liền.

Hội thi làm bánh dân gian tại lễ hội Truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến - Ảnh: LÝ HUYỀN

Di tích An Sơn Miếu - địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến lần thứ 241 - Ảnh: LÝ HUYỀN

Trọng tâm của lễ hội là lễ giỗ chính diễn ra lúc 10h ngày 26-11 với các nghi thức tế lễ, dâng hương, trong đó có phần dâng lễ vật của 6 khu dân cư ở Côn Đảo. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân và du khách tham dự lễ giỗ sẽ được mời thụ lộc với các món chay.

Đến với lễ hội, du khách còn được tham quan các gian hàng đặc sản, quà lưu niệm, sản phẩm OCOP của Côn Đảo và trải nghiệm không gian thư pháp tại An Sơn Miếu. Dịp này, địa phương cũng vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có chương trình ưu đãi, đồng thời đề nghị các hãng hàng không, hãng tàu cao tốc tăng chuyến phục vụ người dân và du khách đến Côn Đảo dự lễ hội.

Lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất trong năm ở Côn Đảo Lễ giỗ bà Phi Yến là lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất trong năm của người dân Côn Đảo, gắn với truyền thuyết về bà Phi Yến (tên tục là Lê Thị Răm). Tục thờ cúng bà được người dân trên đảo duy trì qua nhiều thế hệ. Hằng năm, vào ngày 18-10 âm lịch, người dân Côn Đảo tổ chức lễ giỗ bà tại An Sơn Miếu. Năm 2022, lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2025, lễ giỗ bà Phi Yến thu hút hàng ngàn người dân và du khách trong và ngoài nước tham dự.