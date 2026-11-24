Người dân, du khách trong và ngoài nước hào hứng tham gia trò chơi kéo co tại lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến lần thứ 241 ở Côn Đảo - Ảnh: LÝ HUYỀN

Ngày 24-11, tại di tích An Sơn Miếu, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến lần thứ 241, thu hút hàng ngàn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên di tích An Sơn Miếu đã chật kín người. Các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ hội rực rỡ cờ hội, cờ phướn.

Những màn múa lân, tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc khiến ngày hội thêm rộn ràng. Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh lưu niệm cùng các đội lân.

Ngay sau lễ khai mạc, 241 người dân và du khách cùng tham gia hội thi kéo co tập thể.

Trong trang phục đỏ, vàng, hai đội kéo co xếp thành hàng dài trên con đường ven hồ, cùng ra sức kéo dây trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Theo kế hoạch, lễ hội kéo dài từ ngày 24 đến 26-11 với nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, hội thi làm bánh, cắm hoa, giao lưu đờn ca tài tử và biểu diễn nghệ thuật.

Ngoài ra còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, quà lưu niệm Côn Đảo và quầy thư pháp. Hội thi Rung chuông vàng dành cho học sinh có chủ đề tìm hiểu về cuộc đời bà Phi Yến và giá trị của lễ hội.

Nhiều hoạt động xuyên suối 3 ngày diễn ra lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến - Ảnh: LÝ HUYỀN

Bên cạnh phần hội là các nghi lễ truyền thống như lễ rước linh vị hoàng tử Hội An từ An Sơn Miếu đến miếu Cậu tại khu vực Cỏ Ống và ngược lại, lễ cúng tiên thường, lễ mộc dục (còn gọi là lễ tắm bà).

Lễ chính giỗ bà Phi Yến sẽ diễn ra lúc 10h ngày 26-11 (nhằm ngày 18-10 âm lịch) tại di tích An Sơn Miếu, với các nghi thức tế lễ theo phong tục dân gian của địa phương.

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh lễ hội truyền thống lễ giỗ bà Phi Yến vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Lãnh đạo UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: LÝ HUYỀN Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội - cho biết nhiều năm qua, lễ hội giỗ bà Phi Yến giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên đảo. Đến nay, lễ hội đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến. Theo ông Mạnh, việc tổ chức lễ hội hằng năm là dịp để người dân và du khách tưởng nhớ, tri ân bà Phi Yến, thực hành các nghi lễ truyền thống, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích An Sơn Miếu. Qua đó góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.