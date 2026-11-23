Cổ phiếu PNJ giảm sàn về còn 12.600 đồng/cổ phiếu trong phiên 23-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch ngày 23-11 khi giảm hết biên độ 6,67%, xuống còn 12.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn

Áp lực bán gia tăng mạnh với khối lượng khớp lệnh hơn 16,1 triệu cổ phiếu, cao hơn khoảng 126% so với bình quân 10 phiên trước đó.

Với mức giá này, vốn hóa thị trường của PNJ thu hẹp còn khoảng 6.447 tỉ đồng.

Tính từ đầu năm 2026, cổ phiếu PNJ đã mất khoảng 80,32% giá trị. Đà giảm mạnh bắt đầu từ đầu tháng 7, sau biến cố liên quan đến P-Lab, khi cổ phiếu có thời điểm mất hơn một nửa thị giá.

Dù từng hồi phục hơn 40% từ đáy trong tháng 8, PNJ lại bước vào nhịp giảm mới từ cuối tháng 9 sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, dự kiến chuyển từ lãi sang lỗ hơn 6.200 tỉ đồng.

Thị giá cổ phiếu PNJ trong 6 tháng qua - Dữ liệu: TradingView

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ trong phiên 23-11 diễn ra sau khi lãnh đạo doanh nghiệp công bố tình hình tài chính đặc biệt khó khăn. Ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, thừa nhận doanh thu hiện không đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến doanh nghiệp liên tục thua lỗ hằng tháng.

PNJ hiện có khoảng 17.000 tỉ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính 7.000 tỉ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Doanh nghiệp cũng chịu áp lực từ các cam kết thu đổi sản phẩm đã bán, với khoảng 21.000 tỉ đồng giá trị hàng hóa thuộc phạm vi tính toán nghĩa vụ thu đổi.

Trước tình hình này, PNJ đang triển khai tái cấu trúc bộ máy, dự kiến thay đổi hơn một nửa thành viên ban giám đốc và tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự.

VN-Index hồi phục sau chuỗi giảm điểm

Sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 23-11. VN-Index đóng cửa tại 1.697 điểm, tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49% so với phiên trước.

VN30-Index tăng 4,28 điểm (0,24%), lên 1.791,12 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,36 điểm (1,01%), xuống 232,23 điểm; UPCoM-Index giảm nhẹ 0,03 điểm (0,03%), còn 119,11 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 647,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 12.691 tỉ đồng, giảm 20% so với phiên trước.

Phiên 23-11, toàn sàn có 325 mã tăng giá, trong đó 32 mã tăng trần; 272 mã giảm, gồm 23 mã giảm sàn và 891 mã đứng giá - Dữ liệu: VSF

Động lực nâng đỡ VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC đóng góp tích cực nhất với 6,18 điểm, tiếp đến là VHM với 1,9 điểm và FPT với 0,75 điểm. Trong phiên, VIC tăng 1,57%, VHM tăng 1,82%, còn FPT tăng 4,11%.

Ở chiều ngược lại, TCB lấy đi 0,64 điểm của VN-Index, GAS lấy đi 0,59 điểm, STB lấy đi 0,42 điểm.

Nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa. Trong khi VIC và VHM tăng giá, nhiều cổ phiếu khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh như TCH giảm 4,32%, VPI giảm 1,86% và NVL giảm 0,9%.

Nhóm ngân hàng cũng giao dịch trái chiều. TCB giảm 2,12%, STB giảm 1,55%, MBB giảm 0,82% và VPB giảm 0,24%. Trong khi đó, ACB tăng 0,77%, CTG tăng 0,83%, VIB tăng 0,37% và BID tăng 0,17%.

Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 1,25%, VIX giảm 0,39%, trong khi CTS tăng 3,21%. Nhóm công nghiệp ghi nhận GMD tăng 3,8%, HVN tăng 3,49% và CII tăng 0,75%.

Khối ngoại bán ròng nhiều mã ngân hàng Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 437 tỉ đồng trên cả 3 sàn trong phiên 23-11. Tổng giá trị mua vào đạt hơn 1.494 tỉ đồng, trong khi giá trị bán ra khoảng 1.931 tỉ đồng. Áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. HDB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 98,6 tỉ đồng, tiếp đến là VPX với 70,1 tỉ đồng, SSI với 69,4 tỉ đồng và VIX với 67,3 tỉ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị bán ròng mạnh, gồm TCB khoảng 51,9 tỉ đồng, BID khoảng 49,9 tỉ đồng và MBB khoảng 38,4 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, POW được mua ròng mạnh nhất với khoảng 176,5 tỉ đồng. GMD đứng tiếp theo với 61 tỉ đồng, FPT được mua ròng 25 tỉ đồng.