Cô Ba khăn rằn Cần Thơ, Phong Đó Đây, Duy Nhất hào hứng livestream tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Nhà sáng tạo nội dung Cô Ba khăn rằn Cần Thơ, Phong Đó Đây tham gia Megalive Xanh từng đơn hàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhà sáng tạo nội dung Phong Đó Đây, Cô Ba khăn rằn Cần Thơ, Duy Nhất tiếp nối các phiên Megalive Xanh từng đơn hàng trong ngày 8-11, tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Hoạt động này do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị vận hành Nina Ecom Center.

Thích thú livestream giữa không gian Việt Nam Xanh

Các phiên livestream mang đến nhiều sản phẩm giảm giá từ 20% đến 70%, người xem được tìm hiểu những thay đổi trong sản xuất của doanh nghiệp và mua sắm trực tuyến.

Nhà sáng tạo nội dung Cô Ba khăn rằn Cần Thơ cho biết cô nhận lời tham gia Megalive Xanh từng đơn hàng vì ý nghĩa của chương trình đã kết nối các “doanh nghiệp xanh”, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Cô bày tỏ thích thú khi phiên live được tổ chức ngay trong không gian Ngày hội Việt Nam Xanh, có thêm cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng tham gia ngày hội.

Với nhà sáng tạo nội dung Phong Đó Đây, các sản phẩm tại Ngày hội Việt Nam Xanh gần gũi với đời sống, thân thiện với môi trường, đặc biệt là những sản phẩm xanh.

Thông qua các phiên livestream, anh mong muốn góp phần đưa những sản phẩm tốt, nhất là sản phẩm xanh, đến với nhiều người hơn.

Các nhà sáng tạo nội dung hào hứng tham gia các phiên Megalive - Ảnh: VĂN TRUNG

Nói thêm về trải nghiệm livestream ở không gian mở, Phong Đó Đây cho biết hình thức này giúp quan sát phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm.

“Khác với các phiên livestream trong phòng thường có kịch bản chuẩn bị trước, livestream ngoài trời tại ngày hội được thực hiện với kịch bản mở. Nhờ đó, nhà sáng tạo nội dung có thể chia sẻ chân thực những cảm nhận của mình về sản phẩm và không gian trải nghiệm”, nhà sáng tạo nội dung Phong Đó Đây cho biết thêm.

Anh cũng bày tỏ sự yêu thích với hình thức livestream này bởi tính gần gũi và những tình huống tương tác thực tế.

Nhà sáng tạo nội dung Duy Nhất (giữa) cùng tham gia Megalive Xanh từng đơn hàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Theo ban tổ chức, chuỗi Mega Livestream lần đầu diễn ra tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025, tiếp cận hơn 4,5 triệu người dùng mạng xã hội.

Các phiên livestream bán hàng giúp doanh nghiệp Việt quảng bá thương hiệu, đồng thời mở rộng kênh bán hàng cho các sản phẩm có yếu tố chuyển đổi xanh trong quy trình sản xuất.

Điều này được thể hiện qua việc cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm tài nguyên, đổi mới bao bì theo hướng giảm chất thải, tăng khả năng tái sử dụng và tái chế…

Hình ảnh các phiên Megalive Xanh từng đơn hàng - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…