Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh cồng tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996 - 28-11-2026), bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả huy động vốn cho nền kinh tế.

Từ hai cổ phiếu tới vốn hóa gần 10,8 triệu tỉ đồng

Cách đây 30 năm, ngày 28-11-1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 28-7-2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết - khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử.

Đến năm 2004, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: DANH KHANG

Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỉ đồng mỗi phiên.

Đặc biệt, ngày 21-9-2026, Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Theo bà Phương, đây là cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà, ghi nhận những nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Tham dự buổi lễ, ông Jean-Paul Servais - Chủ tịch Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), tổ chức quy tụ các cơ quan quản lý thị trường tài chính đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ - gửi lời chúc mừng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngành chứng khoán Việt Nam.

Ông Jean-Paul Servais cho biết những cải cách của Việt Nam phù hợp với các định hướng ưu tiên của tổ chức này, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

IOSCO cam kết hỗ trợ các quốc gia thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm.

Kênh dẫn vốn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này.

Chặng đường phía trước đòi hỏi ngành chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi.

Cùng với đó là phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm, nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính minh bạch trong công bố thông tin, chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cùng các đại biểu - Ảnh: SSC

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành chứng khoán tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường quốc tế.

Lĩnh vực Kinh tế của báo Tuổi Trẻ nhận bằng khen của Bộ Tài chính Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996 - 28-11-2026), Bộ Tài chính đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phối hợp công tác, đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đại diện Báo Tuổi Trẻ cùng 13 đơn vị nhận bằng khen của Bộ Tài chính - Ảnh: DANH KHANG Trong số các tập thể được khen thưởng có Lĩnh vực Kinh tế - Báo Tuổi Trẻ. Đây là sự ghi nhận của Bộ Tài chính đối với những đóng góp của Lĩnh vực Kinh tế - Báo Tuổi Trẻ trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, hoạt động của thị trường chứng khoán, góp phần nâng cao nhận thức của công chúng và nhà đầu tư, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.