Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng Ban Pháp chế và Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: TL

Công bố thông tin phát triển bền vững không chỉ để tuân thủ quy định

Phát biểu tại hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho công ty đại chúng", ông Vũ Chí Dũng - Trưởng Ban Pháp chế và Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết phát triển bền vững đã trở thành một trong những định hướng trọng tâm của thị trường tài chính toàn cầu.

Các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị công ty (ESG) ngày càng được nhà đầu tư quan tâm, tích hợp vào quá trình đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.

Cùng với việc cập nhật Bộ nguyên tắc quản trị công ty G20/OECD và sự ra đời của các chuẩn mực quốc tế về công bố thông tin phát triển bền vững, xu hướng quốc tế đang chuyển dịch từ công bố thông tin tự nguyện sang chuẩn hóa các yêu cầu công bố, chú trọng tính nhất quán, khả năng so sánh và độ tin cậy của thông tin.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo mà còn phải lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh, hệ thống quản trị công ty và quản lý rủi ro, hướng tới tạo lập giá trị dài hạn cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Theo ông Dũng, cùng với quá trình hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam, việc nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững của các công ty đại chúng đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông Dũng mong muốn các công ty đại chúng không chỉ tiếp cận việc công bố thông tin phát triển bền vững dưới góc độ tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà còn chủ động sử dụng đây như một công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng tạo lập giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.

Hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định hoặc xem xét áp dụng chuẩn mực ISSB

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Nakagawa Yoko - chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Daiwa (Nhật Bản) - cho biết trước đây, sự tồn tại của nhiều khung công bố thông tin phát triển bền vững khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong triển khai, gia tăng chi phí báo cáo.

Trong bối cảnh tồn tại đồng thời nhiều chuẩn mực công bố thông tin bền vững, mỗi chuẩn mực lại yêu cầu những hạng mục công bố khác nhau, khiến gánh nặng báo cáo của doanh nghiệp và việc bảo đảm khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp trở thành những thách thức lớn.

"Người ta gọi tình trạng tồn tại nhiều loại chuẩn mực và khuôn khổ như vậy là 'nồi lẩu thập cẩm'", ông Nakagawa Yoko nói.

Đến tháng 6-2023, Hội đồng Chuẩn mực phát triển bền vững quốc tế (ISSB) ban hành hai chuẩn mực gồm IFRS S1 về yêu cầu chung đối với công bố thông tin tài chính liên quan đến phát triển bền vững và IFRS S2 về công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

Các chuẩn mực này tập trung vào bốn trụ cột gồm quản trị, chiến lược, quản trị rủi ro, chỉ số và mục tiêu, hướng tới xây dựng nền tảng công bố thông tin chung trên thị trường vốn toàn cầu.

Tính đến tháng 4-2026, hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định hoặc đang xem xét áp dụng chuẩn mực ISSB, trong đó các nước châu Á, đặc biệt ASEAN, tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, thay vì áp dụng đồng loạt, nhiều quốc gia xây dựng lộ trình phù hợp với quy mô doanh nghiệp và mức độ phát triển của thị trường.

Đề xuất công ty đại chúng phải công bố báo cáo phát triển bền vững Chia sẻ về những điểm mới tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư 96/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ông Lê Trung Hải - Phó Trưởng Ban Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết các quy định hiện hành về công bố thông tin phát triển bền vững vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, các yêu cầu báo cáo hiện chủ yếu mang tính liệt kê, chưa có hướng dẫn về phương pháp tính toán, chưa dẫn chiếu các chuẩn mực quốc tế như GRI, ISSB. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế giải trình đối với trường hợp doanh nghiệp chưa thu thập được dữ liệu, dẫn đến tình trạng nhiều công ty đại chúng không công bố thông tin, cũng không nêu lộ trình thực hiện. Tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư 96, công ty đại chúng phải lập và công bố báo cáo phát triển bền vững về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) theo mẫu quy định.