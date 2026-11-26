Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ảnh: SSC

Nâng hạng chứng khoán là khởi đầu của chặng đường mới

Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn về quản trị công ty khu vực châu Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) sáng 26-11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết từ những ngày đầu chỉ có hai cổ phiếu niêm yết, sáu công ty chứng khoán thành viên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển, trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn hơn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường kỷ luật thị trường.

Theo Thứ trưởng, khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư, quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Đây là những yếu tố để dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến mà còn sẵn sàng gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhìn nhận dù đã có nhiều cải thiện, chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam vẫn chưa đồng đều. Việc công bố thông tin tại một bộ phận doanh nghiệp đại chúng còn nhiều hạn chế.

Trong đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Chính phủ xác định tăng cường quản trị công ty theo tiêu chuẩn OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 của OECD - kết quả của dự án hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và OECD - đã chính thức được công bố tại phiên khai mạc hội nghị - Ảnh: SSC

Đầu năm 2026, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, áp dụng theo cơ chế tuân thủ hoặc giải thích.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào ba định hướng lớn.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường vai trò của thành viên độc lập, nâng cao năng lực thành viên hội đồng quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Thứ hai, tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi cổ đông, thông qua thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, tăng tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, từng bước tiệm cận các chuẩn mực của OECD.

OECD: Phát triển thị trường vốn không đơn thuần là mở rộng quy mô

Ông Yasushi Masaki - Phó tổng thư ký OECD - đánh giá Việt Nam là minh chứng điển hình cho những cơ hội mở ra từ quá trình cải cách kinh tế bền bỉ và hội nhập quốc tế. Theo ông Masaki, châu Á đang có nhu cầu vốn rất lớn để phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững.

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trong khu vực vẫn phụ thuộc lớn vào vốn vay ngân hàng, trong khi mức độ phát triển của thị trường vốn giữa các quốc gia còn chênh lệch đáng kể.

Đại diện OECD nhấn mạnh phát triển thị trường vốn không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà còn phải nâng cao thanh khoản, khả năng tiếp cận, sức chống chịu và xây dựng niềm tin để thu hút dòng vốn dài hạn.

Dẫn báo cáo của OECD, ông Masaki cho biết 69% trong số 10.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới - nhóm doanh nghiệp chiếm khoảng 3/4 vốn hóa thị trường - đã công khai cam kết thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Thách thức hiện nay là thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và thực tiễn, tạo ra những thay đổi thực chất trong hành vi của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính và OECD công bố báo cáo đánh giá thị trường vốn Việt Nam.

Làm rõ quy định công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quy định về chứng khoán tại Việt Nam hiện yêu cầu công bố thông tin đối với cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên. Trong khi đó tiêu chí về chủ sở hữu hưởng lợi được đề cập tại phiên thảo luận có ngưỡng sở hữu từ 25% trở lên, bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Luật Doanh nghiệp đã có quy định về chủ sở hữu hưởng lợi, nhưng miễn nghĩa vụ báo cáo thông tin này với cơ quan đăng ký kinh doanh đối với công ty niêm yết. Trong khi đó Luật Chứng khoán chưa làm rõ nghĩa vụ công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi. Việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi theo OECD không chỉ dựa trên tỉ lệ sở hữu mà còn liên quan đến khả năng chi phối, gây ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp. Thời gian tới, Bộ Tài chính và cơ quan thuế sẽ trao đổi trực tiếp với Diễn đàn toàn cầu của OECD để làm rõ các tiêu chí và yêu cầu tuân thủ.