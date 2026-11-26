Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, phát triển dòng vốn dài hạn và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Nâng hạng đặt ra yêu cầu phát triển thị trường theo chiều sâu

* Năm 2026 đánh dấu 30 năm ngành chứng khoán Việt Nam, đồng thời là năm thị trường được nâng hạng. Nhìn lại hai cột mốc này, theo ông, thị trường đang đứng trước bước chuyển như thế nào?

- Sau 30 năm hình thành và phát triển, từ những phiên giao dịch đầu tiên với quy mô khiêm tốn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính, là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Quy mô thị trường ngày càng mở rộng, hạ tầng giao dịch hiện đại hơn, các định chế trung gian từng bước hoàn thiện và cơ sở nhà đầu tư ngày càng đa dạng.

Sự phát triển không chỉ thể hiện ở quy mô mà còn ở vai trò huy động, phân bổ nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đồng thời, nâng hạng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư.

Kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán trong bối cảnh thị trường được nâng hạng là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời xác định những nhiệm vụ trong chặng đường tới.

Trên nền tảng đã xây dựng, thị trường cần tiếp tục phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục lớn mạnh về quy mô, vững hơn về chất lượng, chuẩn mực hơn trong vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Để đạt mục tiêu đó, cần sự nỗ lực, đồng hành của cơ quan quản lý, các tổ chức vận hành thị trường, định chế trung gian, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư.

Bốn ưu tiên để thị trường tiếp tục 'nâng cấp từ bên trong'

* Sau nâng hạng, theo ông, đâu là những ưu tiên cần thực hiện để thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực cao hơn?

- Nâng hạng là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự công nhận của các tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín đối với những "nâng cấp từ bên trong" của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để tiếp tục thu hút dòng vốn trong nước và quốc tế, hướng tới các tiêu chuẩn nâng hạng cao hơn theo Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 12-9-2025, theo tôi, cần ưu tiên bốn nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng thị trường và doanh nghiệp niêm yết. Tiếp tục thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường; đồng thời thúc đẩy thoái vốn, niêm yết doanh nghiệp nhà nước.

Về phía doanh nghiệp, trọng tâm là nâng chuẩn quản trị công ty, chất lượng báo cáo và công bố thông tin, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Thứ hai, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao năng lực quản lý, giám sát. Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo lộ trình là nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng quy mô và mức độ phức tạp ngày càng tăng của thị trường.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện sớm rủi ro, nâng cao hiệu quả giám sát.

Thứ ba, phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, chuyên nghiệp hơn. Trọng tâm là tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ và các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Đồng thời, nâng cao kiến thức, năng lực quản trị rủi ro của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích đầu tư dài hạn và đầu tư thông qua quỹ. Đây là nội dung cốt lõi của Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030.

Thứ tư, giữ vững kỷ cương và niềm tin thị trường. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi của các chủ thể tham gia thị trường.

Minh bạch và công bằng phải được thể hiện trong hoạt động hằng ngày của thị trường.

Nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng khả năng duy trì sức hấp dẫn phụ thuộc vào chất lượng vận hành thực chất.

Khi bốn nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thị trường chứng khoán sẽ phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

Giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, phát triển nguồn vốn dài hạn

* Khi nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, thị trường chứng khoán cần chia sẻ vai trò dẫn vốn với ngân hàng như thế nào để dòng vốn dài hạn đến được với doanh nghiệp và các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng bền vững?

- Khi nền kinh tế bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh là rất lớn.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm vốn mà còn phải hình thành hệ thống dẫn vốn có quy mô lớn hơn, đa dạng và phân bổ hiệu quả hơn.

Trong cấu trúc đó, ngân hàng và thị trường chứng khoán cần phát huy thế mạnh riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Vai trò của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới trước hết là mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn, qua đó giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng đối với các nhu cầu vốn dài hạn.

Ngân hàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong cung cấp tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, thị trường chứng khoán có lợi thế huy động vốn cổ phần, trái phiếu và nguồn vốn đầu tư dài hạn trực tiếp từ nhà đầu tư.

Sự phát triển đồng thời của hai kênh sẽ giúp phân bổ và chia sẻ hợp lý hơn vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế.

Đặc biệt, trong chu kỳ tăng trưởng mới, cần tạo điều kiện để nguồn vốn dài hạn thực sự đến với những doanh nghiệp, dự án và lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực sản xuất, động lực tăng trưởng mới.

Đó là các doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng phát triển, doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

* Để làm được điều đó, theo ông, cần có giải pháp nào?

- Cần đồng thời phát triển cả nguồn cung và cầu vốn. Một mặt, tiếp tục phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính mới, tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, cần phát triển mạnh nhà đầu tư tổ chức, ngành quỹ và các dòng vốn đầu tư dài hạn. Bởi muốn doanh nghiệp huy động được vốn dài hạn, thị trường cũng phải có nền tảng nhà đầu tư có khả năng cung cấp và nắm giữ nguồn vốn.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên mới nổi thứ cấp cũng mở thêm cơ hội kết nối với các dòng vốn quốc tế.

Tuy nhiên, điều quan trọng là chuyển cơ hội này thành khả năng huy động vốn thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong chu kỳ tăng trưởng mới, vai trò của thị trường chứng khoán không chỉ là huy động thêm vốn mà còn cùng hệ thống ngân hàng hình thành cấu trúc dẫn vốn cân bằng hơn cho nền kinh tế.

Ngân hàng phát huy vai trò cung ứng tín dụng, còn thị trường chứng khoán đảm nhiệm ngày càng tốt hơn vai trò huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn.

Khi hai kênh phát triển và bổ trợ hiệu quả, nền kinh tế sẽ huy động được nhiều nguồn lực hơn, phân bổ vốn hợp lý hơn và có nền tảng tài chính vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.