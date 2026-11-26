Cùng với việc mở rộng quy mô thị trường và khả năng tiếp cận vốn quốc tế, cách lựa chọn cổ phiếu, phân bổ tài sản và giao dịch cũng dần thay đổi - Ảnh: BÌNH KHÁNH

Ngày 6-10-2014, quỹ ETF nội địa đầu tiên của Việt Nam, VFMVN30, chính thức giao dịch trên HoSE, mở ra hình thức đầu tư thông qua danh mục mô phỏng chỉ số chứng khoán.

Gần 12 năm sau, ngày 16-6-2026, VinaCapital đưa vào giao dịch hai ETF chiến lược, bổ sung những sản phẩm lựa chọn cổ phiếu theo tiêu chí tăng trưởng lợi nhuận và đặc điểm ngành nghề.

Những dấu mốc này phản ánh quá trình phát triển sản phẩm của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập năm 1996 đến thời điểm FTSE Russell nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi thứ cấp vào tháng 9-2026.

Cùng với sự gia tăng về quy mô và khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế, phương thức lựa chọn cổ phiếu, phân bổ tài sản và thực hiện giao dịch cũng từng bước thay đổi.

Ba thập kỷ phát triển và sự mở rộng của các sản phẩm đầu tư theo chỉ số

Theo HoSE, đến cuối tháng 9-2026, sàn có 21 mã ETF niêm yết. Trong tháng, tổng giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đạt 946,75 tỉ đồng, tăng 15,36% so với tháng trước, tương đương bình quân 47,34 tỉ đồng mỗi phiên.

Cùng thời gian, giá trị giao dịch cổ phiếu trên HoSE đạt bình quân 16.412 tỉ đồng mỗi phiên. Như vậy, giao dịch ETF tương đương khoảng 0,3% giá trị giao dịch cổ phiếu, phản ánh sự chênh lệch đáng kể về quy mô giao dịch giữa hai nhóm sản phẩm.

Giá trị giao dịch bình quân ETF và cổ phiếu trên HoSE, tháng 9-2026.

Bên cạnh những ETF mô phỏng chỉ số vốn hóa, thị trường đã phát triển thêm các bộ chỉ số chuyên biệt như VNDiamond, VNFIN LEAD và VNFIN SELECT.

Trên thị trường quốc tế, VanEck Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF tiếp tục sử dụng các chỉ số riêng làm cơ sở đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Từ ngày 21-9-2026, việc nâng hạng theo FTSE Russell chính thức có hiệu lực, với lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu qua bốn giai đoạn, dự kiến hoàn tất vào tháng 9-2027.

Trong nước, ngày 8-10-2026, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố quy tắc chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng VNPRIVGRO, đồng thời ban hành lại quy tắc của một số chỉ số hiện hành.

VNX cũng đang hợp tác với FTSE Russell để nghiên cứu các bộ chỉ số chuyên biệt, tạo thêm cơ sở phát triển sản phẩm đầu tư theo đặc điểm tài chính và cơ cấu ngành.

Khi dữ liệu và công nghệ dần thay đổi phương thức quản lý danh mục đầu tư

Cùng với sự phát triển của ETF, một số công ty chứng khoán (CTCK) trong nước đã mở rộng dịch vụ từ phân tích doanh nghiệp sang lựa chọn cổ phiếu, xây dựng danh mục và hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng công nghệ.

Ở hoạt động quản lý danh mục, tháng 8-2026, CTCP Chứng khoán VPS giới thiệu VPS Smart Indexing (VSI), phối hợp với CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn (SGC) xây dựng và vận hành các chiến lược đầu tư cổ phiếu.

Trước đó, từ tháng 3-2023, Pinetree đã triển khai PineFolio, cung cấp các danh mục đầu tư theo chủ đề như cơ sở hạ tầng, đầu tư công và cổ tức cao. Thành phần cổ phiếu được xây dựng theo từng định hướng đầu tư, kết hợp với hoạt động theo dõi và xem xét điều chỉnh định kỳ.

Ở khâu thực hiện giao dịch, DNSE phát triển tính năng Lệnh AI trên nền tảng Entrade X, hỗ trợ tự động chia một lệnh mua hoặc bán khối lượng lớn thành nhiều lệnh nhỏ. Nhà đầu tư thiết lập mã chứng khoán, khối lượng, giới hạn giá và thời gian thực hiện; hệ thống phân bổ việc đặt lệnh theo các điều kiện đã xác định.

Với những giao dịch có giá trị lớn, thanh khoản cổ phiếu và biến động giá trong quá trình khớp lệnh có thể ảnh hưởng đến chi phí thực hiện giao dịch. Công cụ chia lệnh hỗ trợ phân bổ khối lượng mua bán theo từng thời điểm, trong phạm vi giới hạn do khách hàng thiết lập.

Sự phát triển của các phương thức đầu tư này diễn ra cùng với quá trình mở rộng của ngành quản lý tài sản.

Đến cuối tháng 6-2026, Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng tài sản của các quỹ đạt khoảng 93.000 tỉ đồng, trong khi tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý, bao gồm danh mục ủy thác, đạt khoảng 846.000 tỉ đồng.

Quy mô tài sản quỹ và tổng tài sản quản lý của ngành, cuối tháng 6-2026.

Theo định hướng của Bộ Tài chính, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 500 quỹ đầu tư và ít nhất 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ. Cùng với quy mô tài sản gia tăng, hoạt động quản lý danh mục cũng gắn với yêu cầu về chất lượng dữ liệu, khả năng phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro.

Quyền chọn, AI và những bước chuẩn bị cho chặng đường phát triển mới

Trên thị trường phái sinh, hoạt động giao dịch tiếp tục tập trung chủ yếu ở hợp đồng tương lai VN30, trong khi các sản phẩm khác ghi nhận quy mô thanh khoản thấp hơn.

Theo HNX, tháng 9-2026, hợp đồng tương lai VN30 đạt khối lượng giao dịch bình quân 219.121 hợp đồng mỗi phiên, tương ứng giá trị danh nghĩa khoảng 42.828 tỉ đồng. Khối lượng hợp đồng mở (OI) cuối tháng đạt 39.543 hợp đồng, tăng 41,31% so với cuối tháng trước.

Ở hợp đồng tương lai VN100, khối lượng giao dịch bình quân đạt 259 hợp đồng mỗi phiên, tăng gần 3,9 lần so với tháng 8, với 203 hợp đồng mở cuối kỳ. Khối lượng giao dịch bình quân của VN30 lớn gấp khoảng 846 lần VN100, phản ánh mức độ tập trung thanh khoản trên thị trường phái sinh.

Khối lượng giao dịch bình quân hai hợp đồng tương lai chỉ số trong tháng 9-2026.

Sự khác biệt về quy mô giao dịch cũng ảnh hưởng đến khả năng mở và đóng vị thế, đặc biệt đối với các tổ chức sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro danh mục.

Ngày 15-10-2026, VNX, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu phương án hợp đồng quyền chọn chỉ số tới các CTCK thành viên. Nội dung tập trung vào sản phẩm quyền chọn VN30, cơ chế niêm yết, giao dịch, ký quỹ, bù trừ và thanh toán.

Quyền chọn chỉ số được định hướng bổ sung công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng các chiến lược đầu tư bên cạnh hợp đồng tương lai hiện có. Tiến độ đưa sản phẩm vào giao dịch phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện khung pháp lý, kiểm thử hệ thống và công tác chuẩn bị của các thành viên thị trường.

Song song với việc phát triển sản phẩm phái sinh, hoạt động đầu tư tự động bằng trí tuệ nhân tạo cũng đang được đưa vào quá trình xây dựng chính sách.

Cuối tháng 8-2026, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, đề xuất năm nhóm giải pháp công nghệ tài chính gồm tư vấn đầu tư bằng AI, sử dụng AI để đầu tư, Open API, RegTech và AI tạo lập thị trường.

Đối với giải pháp AI đầu tư, dự thảo đề xuất cho phép CTCK và công ty quản lý quỹ cung cấp hệ thống thuật toán để khách hàng thiết lập nguyên tắc đầu tư. Trên cơ sở đó, AI có thể tự động đặt lệnh, điều chỉnh lệnh và tái cơ cấu danh mục theo những điều kiện đã lựa chọn.