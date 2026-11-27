Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán - Ảnh: DANH KHANG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam diễn ra sáng 27-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Sự ra đời của ngành chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Chặng đường mới phải nâng tầm chất lượng, khẳng định vị thế quốc tế

Từ phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2000 chỉ có hai cổ phiếu niêm yết với vốn hóa 50 tỉ đồng, đến nay vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 10,8 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 82% GDP, với hơn 1.500 công ty đại chúng và trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỉ đồng mỗi phiên. Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỉ đồng thông qua thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ đánh cồng tại lễ kỷ niệm

Theo Thủ tướng, những kết quả này không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của thị trường mà còn cho thấy chứng khoán đã góp phần thay đổi phương thức huy động, phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị và kết nối nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell vào tháng 9-2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ, củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế và mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn lớn, dài hạn.

Thủ tướng cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển và thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

"Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành và xây dựng thì chặng đường tới đây phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy tính hiệu quả và khẳng định vị thế quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Việt Nam không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao mà quan trọng hơn là có khả năng chuyển hóa các nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động và sự thịnh vượng của quốc gia.

"Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực trung và dài hạn, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán - Ảnh: DANH KHANG

Phấn đấu huy động 5,4 triệu tỉ đồng vốn trung và dài hạn trong 5 năm

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính và chứng khoán tập trung vào ba định hướng lớn.

Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao.

Triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Đồng thời chủ động tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch, thanh toán và công bố thông tin.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, quản lý dựa trên rủi ro, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Thứ hai, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, cần từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, phát triển cân đối thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính mới, trong đó có tài chính xanh, tài chính bền vững.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỉ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và định chế đầu tư chuyên nghiệp, hướng dòng vốn vào những doanh nghiệp, lĩnh vực có năng suất và tiềm năng tăng trưởng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan các gian hàng đồng hành cùng ngành Chứng khoán Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Cùng với đó là nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận, thao túng, trục lợi.

Thứ ba, hiện đại hóa thị trường, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, thanh toán bù trừ và giám sát thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

Đặc biệt, cần duy trì chất lượng thực chất sau khi nâng hạng, tăng cường đối thoại với các định chế tài chính và quỹ đầu tư quốc tế để lắng nghe, giải quyết kịp thời những vướng mắc.

Thủ tướng gửi thông điệp quan trọng tới cộng đồng nhà đầu tư Gửi thông điệp tới cộng đồng nhà đầu tư, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết nhất quán giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Liên quan đến vấn đề đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết Việt Nam vừa qua đã đưa ra các cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết hiệp định này dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các nhà đầu tư quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh 30 năm là một dấu mốc quan trọng, đồng thời là điểm khởi đầu của một hành trình mới với tầm nhìn xa hơn, khát vọng lớn hơn và trách nhiệm cao hơn. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng ngành chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng một thị trường an toàn, minh bạch, hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh quốc tế, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế và là nơi hội tụ niềm tin của các nhà đầu tư.