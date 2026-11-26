Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ chiều 26-11 - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 26-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc chính quyền Mỹ đề xuất áp đặt các mức thuế nhập khẩu mới với 16 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, theo truyền thông quốc tế, Việt Nam có nguy cơ bị áp mức thuế cao hơn.

Phản hồi về đề xuất áp thuế mới nhất của chính quyền Mỹ, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết đây là vấn đề nhận được một số quan tâm từ báo chí mấy ngày qua và Bộ Công Thương Việt Nam đã có thông tin.

"Việc Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Mỹ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức", đại diện Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bà Hằng giải thích USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác cũng như diện mặt hàng miễn trừ áp dụng.

Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến muộn nhất để Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng là ngày 11-3-2027.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974.

"Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán", đại diện Bộ Ngoại giao thông tin thêm về đàm phán hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao kế đó đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Trong thời gian tới các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt.

Cũng tại họp báo, bà Phạm Thu Hằng được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc USTR gia hạn cuộc điều tra thương mại về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam thêm 3 tháng (đến cuối tháng 2), với lý do tính phức tạp của vấn đề.

Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là "thủ tục nội bộ của phía Mỹ không thể hiện tính chất cũng như mức độ của cuộc điều tra".

"Quan điểm của Việt Nam về việc điều tra thương mại vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Một lần nữa chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt trong thời gian gần đây.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định và việc triển khai trên thực tế các chính sách, quy định của Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, để xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh", đại diện Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bộ Công Thương đưa ra hướng đàm phán với Mỹ để kéo giảm mức thuế điều tra theo Mục 301 Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đàm phán với phía Mỹ qua nhiều kênh khác nhau để kéo giảm mức thuế theo Mục 301.



