Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái - Ảnh: BCT

Nỗ lực đàm phán qua các kênh, đưa mức cam kết cao nhất

Chiều 26-11, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Báo Điện tử Tuổi Trẻ đặt câu hỏi liên quan tới triển vọng đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ và chuẩn bị kế hoạch ứng phó ra sao trong trường hợp mức thuế giữ nguyên 35% hoặc có thể về mức thấp hơn là 20%. Các trường hợp này sẽ tác động thế nào đến năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các khuyến nghị với doanh nghiệp?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết ngày 25-11, Phó Thủ tướng thường trực đã có cuộc họp với bộ ngành để bàn giải pháp quản trị rủi ro trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) có kết luận sơ bộ đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, ưu tiên trước hết sẽ là chủ động hợp tác với phía Mỹ thông qua các kênh khác nhau, cụ thể là kênh các cơ quan của phía Mỹ thực hiện điều tra theo Mục 301 để cung cấp thông tin cho phía Mỹ.

Bộ Công Thương sẽ chủ động tham dự các phiên điều trần công khai trên cơ sở phối hợp với các hiệp hội ngành hàng để cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực khách quan cho các cơ quan điều tra của Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp hiệu quả với phía Mỹ qua kênh đàm phán Hiệp định thương mại công bằng và đối ứng.

Thứ trưởng nhấn mạnh: chúng ta chủ động đưa ra các cam kết bằng, tương đương, thậm chí cam kết cao hơn tất cả FTA đã tham gia đối với phía bạn.

"Đó là cơ sở tốt để hai bên sớm kết thúc đàm phán hiệp định này, mặc dù cần xem xét thống nhất nhưng cơ bản Việt Nam đưa ra nội dung cam kết cao nhất có thể, thể hiện thiện chí tối đa trong đàm phán. Chúng tôi hy vọng với nỗ lực đó, hai bên sớm thống nhất ký kết được hiệp định này khi đây là cam kết chưa có tiền lệ với các cam kết rất cao" - Thứ trưởng Thái nhấn mạnh.

Bộ Công Thương họp báo cung cấp thông tin - Ảnh: BCT

Xây dựng các kịch bản để quản trị rủi ro từng ngành hàng

Ông Thái cũng cho biết đã có trao đổi với các nước thành viên CPTPP, EU và ASEAN, đều bày tỏ quan điểm không nhất trí với cáo buộc mà USTR đưa ra về dư thừa công suất. Theo quy định pháp luật của Mỹ, sau kết luận sơ bộ sẽ có quá trình trao đổi, tham vấn công khai và tiếp thu ý kiến của các nước, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cùng các đối tượng liên quan, từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện nay báo cáo sơ bộ đưa ra hai mức, bao gồm mức tối đa và cân nhắc giảm mức thấp hơn nếu như các bên ký kết được Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng (Hiệp định ART). Đối với Việt Nam, mức tối đa áp dụng là 35% và trong trường hợp có hiệp định ART, mức thuế sẽ giảm xuống còn 20%.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc các bên cung cấp thông tin, trao đổi giữa Việt Nam với Mỹ. Mức thuế hiện được đưa ra là quyết định đơn phương theo quy định pháp luật của Mỹ.

Để ứng phó tốt hơn với chính sách thuế, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay Chính phủ đã giao Bộ Công Thương có nhiều thông báo, cảnh báo tới doanh nghiệp, chuẩn bị những kịch bản khác nhau để quản trị rủi ro hợp lý, hiệu quả nhất.

Trong đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành triển khai Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030 một cách hiệu quả nhất. Doanh nghiệp cũng cần tham khảo nghị quyết này để nắm thông tin kỹ hơn, quản trị rủi ro một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, ông cũng cho biết USTR đề xuất Danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301 bao gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số. Vì vậy, các biện pháp quản trị rủi ro cho từng ngành hàng, lĩnh vực, sản phẩm cần khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết USTR đã ban hành kết luận sơ bộ vụ điều tra theo Mục 301, đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232. Bộ Công Thương cho rằng việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Mỹ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến để Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2-2027 và muộn nhất là ngày 11-3.