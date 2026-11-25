VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm - Ảnh: HỮU HẠNH

Thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch phiên 24-11. Trước đó, kết phiên 23-11, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên mức 1.697,14 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm 19,8% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 419 tỉ đồng trên HOSE. Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay khối ngoại đã bán ròng mạnh 127.294 tỉ đồng, vượt giá trị bán ròng 125.162 tỉ đồng trong năm 2025.

Hồi phục nhưng chưa đủ xác nhận đảo chiều

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), VN-Index có phiên hồi phục sau chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp và tiến sát vùng 1.700 điểm. Diễn biến này cho thấy nỗ lực hồi phục quanh vùng hỗ trợ 1.650-1.660 điểm, được thiết lập trong phiên cuối tuần trước.

Tuy nhiên, thanh khoản giảm đáng kể trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng. Điều này cho thấy lực cầu vẫn chưa thực sự mạnh và chưa có sự xác nhận rõ ràng về khả năng đảo chiều xu hướng. HSC đánh giá nhịp hồi phục hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật.

Trong ngắn hạn, vùng 1.650-1.660 điểm là hỗ trợ gần cần theo dõi. Ở chiều ngược lại, vùng 1.700-1.720 điểm là kháng cự gần mà VN-Index cần lấy lại để cải thiện tín hiệu hồi phục.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán Kafi nhận định phiên 23-11 thị trường hồi phục kỹ thuật yếu sau chuỗi điều chỉnh, chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy.

Dòng tiền thiếu bền vững và phân hóa mạnh khi chỉ số chủ yếu được nâng đỡ bởi một vài cổ phiếu trụ. Nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán vẫn chịu áp lực.

Chưa nên mua mới

Về kịch bản giao dịch, Kafi dự báo VN-Index có thể rung lắc trong vùng 1.700-1.740 điểm do lực cầu chưa đủ mạnh để vượt kháng cự. Mốc 1.680 điểm được xem là nền hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Nếu đánh mất vùng này, rủi ro chỉ số lùi về vùng 1.650 điểm sẽ gia tăng.

Đơn vị này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi VN-Index hồi lên vùng 1.740 điểm và cân nhắc chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn. Việc giải ngân thăm dò chỉ nên thực hiện với tỉ trọng nhỏ khi chỉ số giữ vững trên 1.680 điểm, đồng thời độ rộng thị trường và thanh khoản được cải thiện. Nhà đầu tư nên ưu tiên nhóm cổ phiếu phòng thủ vốn hóa vừa, giảm tỉ trọng ở những mã suy yếu và có thanh khoản thấp.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ chỉ số VN-Index.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên giữ tài khoản ở mốc an toàn, kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế mới với mục đích lướt sóng ngắn hạn.

Chứng khoán Kirin (CSI) cho rằng VN-Index có thể tiến tới vùng 1.715-1.720 điểm trong các phiên tới, nhưng áp lực bán có khả năng gia tăng tại đây. Công ty khuyến nghị chưa vội mở vị thế mua mới, đồng thời cân nhắc hạ tỉ trọng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự.

Tương tự, Chứng khoán ASEAN khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi và theo dõi biên độ giao dịch 1.690-1.700 điểm ở chiều hỗ trợ, 1.710-1.720 điểm ở chiều kháng cự.

Về danh mục, Chứng khoán OCBS khuyến nghị ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu giữ được nền giá, ít chịu áp lực bán và có tín hiệu cải thiện dòng tiền. Các vị thế suy yếu hoặc hồi phục kém hơn thị trường nên được cân nhắc cơ cấu khi có nhịp tăng.