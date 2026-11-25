Quỹ liên quan tỉ phú Bill Gates bán mạnh mã TNG - Ảnh: REUTERS

Chứng khoán Mỹ phân hóa

- Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 24-11 khi nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống 7.201,09 điểm. Nasdaq Composite mất 1,48%, còn 23.733,54 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng 0,85%, lên 50.018,70 điểm, lần đầu trở lại trên mốc 50.000 điểm sau nhịp điều chỉnh.

Nhóm bán dẫn giảm khoảng 7,9% dưới áp lực chốt lời và lo ngại về quy mô chi tiêu cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư hạ tầng AI. Nvidia giảm khoảng 5,9%. TSMC và ASML giảm khoảng 2%, còn Micron và SK Hynix mất hơn 4%.

Một yếu tố khác khiến thị trường thận trọng là khả năng Mỹ công bố thêm các mức thuế nhập khẩu mới. Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 nền kinh tế khác. Lý do các chính sách trợ cấp công nghiệp của những đối tác này gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.

- Giá dầu Brent chốt phiên 24-11 tăng 2,27%, lên 91,40 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,29%, đạt 82,05 USD/thùng. Giá dầu phục hồi sau thông tin nhiều tàu thuyền bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào và đường ống Sharara của Libya hoạt động trở lại tiếp tục hạn chế đà tăng của giá dầu.

- Chỉ số DXY giảm 0,47%, xuống 103,81 điểm, đảo chiều sau khi tăng trong phiên trước đó. Theo WSJ, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 1,4 điểm cơ bản, còn 4,90%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhích lên 4,67%.

- Trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam nghỉ giao dịch Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Phiên 23-11, thị trường phục hồi nhờ lực kéo nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên 1.697,14 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện khi sắc xanh chiếm ưu thế.

Tin tức trong nước có gì?

- Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), công ty thành viên của HAGL, được cổ đông thông qua phương án phát hành thêm 12,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 85% thị giá chốt phiên 23-11.

Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về 127 tỉ đồng để trả các khoản nợ vay, trái phiếu và nợ tại công ty liên quan. Phương án nhận được 96,1% phiếu tán thành và dự kiến triển khai trong quý 4-2026 và năm 2027, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

- UBND TP.HCM đã quyết định cho Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC thuê 30.203m² đất tại Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, để xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Khu đất có thời hạn thuê 50 năm, trả tiền thuê hằng năm nhưng được miễn tiền thuê đất trong thời gian thuê nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỉ USD, công suất ban đầu 30MW và khả năng mở rộng lên 120MW, với sự tham gia hợp tác của Samsung C&T.

- Quỹ Gates Foundation Trust đã bán 107.500 cổ phiếu TNG của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG trong phiên 12-11, giảm khoảng 43% lượng nắm giữ. Norges Bank cũng bán 37.000 cổ phiếu.

Tổng cộng, nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan bán 144.500 cổ phiếu, kéo tỉ lệ sở hữu từ 5,0469% xuống 4,9346%, không còn là cổ đông lớn. So với đầu tháng 6, lượng cổ phiếu TNG do Gates Foundation Trust nắm giữ đã giảm khoảng 81%.