Bầu Đức phát biểu tại một sự kiện cuối năm 2025 - Ảnh: A.H.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ bị bán tháo

- Chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên 20-11 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng. Chỉ số S&P 500 giảm 3,7%, xuống 6.910,39 điểm. Nasdaq Composite mất 5,28%, còn 22.617,73 điểm. Dow Jones giảm 1,93%, xuống 48.147,33 điểm.

Tính chung cả tuần, Nasdaq giảm 10%, S&P 500 mất 8,6% và Dow Jones giảm 8%. Theo AP, đây là tuần giảm mạnh nhất của S&P 500 trong hơn 18 tháng.

Reuters cho biết riêng nhóm cổ phiếu bán dẫn tại Mỹ mất 10,7% trong phiên cuối tuần. Cổ phiếu Nvidia giảm 14,01%, AMD mất 13,25%, Micron Technology giảm 13,89% và Broadcom mất 12,19%.

- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 12 điểm cơ bản trong ngày 20-11, xuống 4,92%. Đối với trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 13 điểm cơ bản, còn 4,63%. Tính cả tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 17 điểm cơ bản, mức giảm mạnh nhất trong một tháng.

- Ở thị trường tiền tệ, chỉ số DXY giảm 0,1%, xuống 103,86 điểm, chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số vẫn tăng 1,9% trong tháng 11, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.

- Giá dầu Brent chốt phiên 20-11 tăng 0,64%, lên 92,57 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,93%, lên 83,98 USD/thùng. Cả hai loại dầu đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh nguồn cung qua eo biển Hormuz dần trở lại mức gần trước xung đột.

- Trong nước, thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém tích cực. VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp, có thời điểm mất mốc 1.700 điểm và lùi về 1.666 điểm trong phiên cuối tuần.

Kết thúc tuần 16 đến 20-11, VN-Index đóng cửa tại 1.688 điểm, giảm 46 điểm, tương đương 2,66% so với tuần trước.

Tin tức trong nước có gì?

- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sử dụng vốn huy động, phương án thanh toán gốc, lãi và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, bản trích lục nghị quyết chưa nêu cụ thể mục đích sử dụng số tiền huy động.

Trước đó, công ty của Bầu Đức cho biết đã trồng mới 10.000ha cà phê, dự kiến đầu tư thêm 3.050 tỉ đồng để mở rộng 5.000ha trong năm 2027.

- Dragon Capital và VinaCapital tiếp tục gom cổ phiếu bất động sản. Trong tuần 16 đến 20-11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital mua gần 1,4 triệu cổ phiếu TCH của Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Nhóm này nâng tỉ lệ sở hữu từ 4,9% lên hơn 5% và trở lại vị thế cổ đông lớn.

Tương tự, VinaCapital mua thêm 1 triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền trong phiên 17-11. Qua ba giao dịch trong tháng 11, nhóm nhà đầu tư này nâng tỉ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 6,7% lên hơn 8%.

- Tính đến hết phiên 20-11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 127.000 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn HoSE từ đầu năm, vượt kỷ lục năm 2025. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, Fed có khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và đồng USD mạnh lên, các quỹ quốc tế có xu hướng giảm tỉ trọng tại các thị trường mới nổi.