Chứng khoán Maybank bị phạt 137,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền - Ảnh: D.N

Ngày 20-11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (Maybank Securities), có trụ sở tại TP.HCM.

Bị phạt 137,5 triệu đồng

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể, hồ sơ nhận biết khách hàng của một số khách hàng tổ chức không có thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Bên cạnh đó, tài liệu pháp lý của người đại diện theo pháp luật của một khách hàng tổ chức đã hết thời hạn hiệu lực nhưng công ty không thu thập, cập nhật và xác minh lại thông tin theo quy định.

Lợi nhuận quý 3 tăng 13%

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3-2026 cho thấy Chứng khoán Maybank ghi nhận doanh thu hoạt động gần 281,8 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 9%, lên hơn 121,2 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 7%, lên gần 53,6 tỉ đồng.

Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 108,9 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 87,1 tỉ đồng, tăng tương ứng 13%.

Tính đến ngày 30-9-2026, tổng tài sản đạt hơn 8.866 tỉ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay đạt hơn 6.407 tỉ đồng, còn tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 2.037 tỉ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 4.198 tỉ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.667 tỉ đồng. Vốn điều lệ tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 3.497 tỉ đồng.