Chứng khoán APEC bị xử phạt với 5 hành vi vi phạm - Ảnh: D.N

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - APEC (APS), với tổng số tiền phạt 692,5 triệu đồng.

APEC vi phạm loạt quy định

Theo quyết định, APEC bị phạt 187,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cụ thể, từ ngày 18-3 đến 19-8-2026, công ty đã cho kế toán trưởng vay tiền để thực hiện 12 giao dịch ký quỹ (margin), với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, APEC còn bị xử phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Tại thời điểm ngày 30-6 và 30-9-2026, tỉ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt giới hạn 20% theo quy định.

Một vi phạm khác khiến doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng là bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện công việc thuộc diện phải có chứng chỉ.

Cụ thể, nhân viên chưa có chứng chỉ đã ký thay mặt Phòng Tự doanh tại các tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tự doanh vào tháng 6 và tháng 7-2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu và chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Cơ quan thanh tra cho biết doanh nghiệp không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Công ty còn bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay margin. Tại các thời điểm 31-12-2024, 31-12-2025, 30-6-2026 và 30-9-2026, tổng mức cho vay ký quỹ đối với một khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán 030C016804 đều vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty.

Lỗ hơn 42 tỉ đồng trong quý 3

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán APEC ghi nhận kết quả kém tích cực trong quý 3-2026 khi lỗ sau thuế 42,6 tỉ đồng, đảo chiều so với mức lãi 43,5 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động của công ty đạt gần 9,74 tỉ đồng, giảm khoảng 90% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí hoạt động tăng khoảng 45%, lên hơn 57,3 tỉ đồng.

Theo đó, khoản lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) lên tới 56 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 37 tỉ đồng. Toàn bộ khoản lỗ này đến từ chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của APEC đạt gần 56,98 tỉ đồng, giảm khoảng 66% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ trước thuế 37,7 tỉ đồng và lỗ sau thuế 19,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lần lượt lãi 14,8 tỉ đồng và 11,7 tỉ đồng.

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của APEC đạt hơn 757,4 tỉ đồng, giảm khoảng 20 tỉ đồng, tương đương 2,58% so với đầu năm.

Chứng khoán APEC được thành lập tháng 12-2006 có trụ sở tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán. Tháng 6-2023, doanh nghiệp vướng vào lùm xùm liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại nhóm doanh nghiệp APEC. Vụ việc khiến một số lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Về diễn biến cổ phiếu, từ ngày 2-7-2025, cổ phiếu APS của Chứng khoán APEC bị Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện kiểm soát do báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Đến ngày 6-4-2026, cổ phiếu tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31-12-2025 là số âm trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.