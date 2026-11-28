Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP/KCNA

Theo Hãng tin AFP ngày 28-11, Đài KBS của Hàn Quốc dẫn lời nguồn tin ngoại giao không nêu tên cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng này về việc Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un có thể đến thăm Trung Quốc.

KBS còn dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết "một lệnh khẩn cấp" đã được ban hành tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc.

Những biện pháp tương tự từng được triển khai vào tháng 10, khi ông Kim Jong Un bất ngờ có chuyến thăm một ngày tới Đan Đông. Ông đã đi qua cầu Tân Áp Lục mới được khánh thành nối Đan Đông với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

AFP đã liên hệ với cơ quan tình báo Hàn Quốc về thông tin trên và nhận được câu trả lời rằng cơ quan này đang "theo dõi sát nhiều diễn biến khác nhau".

Trong khi đó Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định ông Tập không đề cập nội dung như thông tin mà KBS đăng tải, đồng thời cho biết Seoul "đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) bắt tay Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 24-10-2026 - Ảnh: REUTERS/KCNA

Các chuyên gia của AFP nhận định chuyến thăm Trung Quốc có thể là cơ hội để ông Kim Jong Un trao đổi với ông Tập Cận Bình về kết quả đàm phán Mỹ - Trung và thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung gần đây.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, trong khi Nga là một đồng minh quan trọng của Bình Nhưỡng.

Trong thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần phát tín hiệu về khả năng tái ngộ ông Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo Mỹ từng nói khả năng tổ chức cuộc gặp với ông Kim "phụ thuộc vào" ông Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn tiếp tục phớt lờ những lời đề nghị đối thoại từ Washington. Một số chuyên gia nhận định Triều Tiên trên thực chất đang yêu cầu Washington công nhận vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như một điều kiện tiên quyết để đàm phán.