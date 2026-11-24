Giao diện chatbot AI trong phóng sự phát sóng ngày 17-11 trên kênh truyền hình Ryongnamsan của Triều Tiên - Ảnh: RYONGNAMSAN TELEVISION

Theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 24-11, Triều Tiên được cho là đã giới thiệu chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do nước này tự phát triển.

Nhận định này được chương trình nghiên cứu 38 North (Mỹ) đưa ra sau khi phân tích hình ảnh phát sóng trên truyền hình nhà nước Triều Tiên.

Trong báo cáo công bố tuần trước, ông Martyn Williams, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Stimson, đơn vị điều hành 38 North, cho biết chatbot có tên "Fountain of Wisdom" (tạm dịch: Suối nguồn trí tuệ).

Theo báo cáo, chatbot được cho là sản phẩm do Viện Nghiên cứu AI thuộc Đại học Kim Nhật Thành phối hợp phát triển với Phurunhanul Trading - công ty phần mềm có trụ sở tại Bình Nhưỡng.

Công cụ này được trưng bày tại một triển lãm công nghệ thông tin ở Bình Nhưỡng hồi tháng 10, sau đó xuất hiện trong phóng sự phát sóng ngày 17-11 trên kênh Ryongnamsan.

Fountain of Wisdom có giao diện tương tự ChatGPT của OpenAI. Chatbot có thể trả lời câu hỏi về khoa học và công nghệ bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, đồng thời hỗ trợ dịch thuật.

Theo ông Williams, lịch sử trò chuyện hiển thị trong phóng sự gồm nhiều dạng câu hỏi, từ phần mềm thiết kế trò chơi đến việc nên uống thuốc gì khi bị đau đầu. Tuy nhiên chatbot có quy định rõ về nội dung người dùng không được hỏi.

"Không đặt câu hỏi có nội dung chính trị - xã hội hoặc câu hỏi thiếu văn hóa", thông báo trên màn hình nêu rõ, theo bản dịch của ông Williams. Ngoài ra thông báo cũng nhắc người dùng phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng chatbot vào mục đích xấu.

Hiện chưa có thông tin về cách hệ thống được xây dựng và phần cứng vận hành ra sao. Ông Williams cho rằng chatbot này có thể được phát triển dựa trên một mô hình AI của nước ngoài.