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Hơn 200.000 lao động công nghệ mất việc toàn cầu, chủ yếu do AI

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Hơn 200.000 lao động ngành công nghệ toàn cầu đã mất việc từ đầu năm 2026, trong bối cảnh các tập đoàn lớn liên tục cắt giảm nhân sự để tái cơ cấu và tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Hơn 200.000 lao động công nghệ mất việc do AI - Ảnh 1.

Làn sóng sa thải tiếp tục càn quét ngành công nghệ toàn cầu trong năm 2026, khi nhiều tập đoàn đẩy mạnh tái cơ cấu và đầu tư vào AI - Ảnh minh họa: Magnific

Năm 2026 chứng kiến làn sóng sa thải nhân sự kéo dài trong ngành công nghệ toàn cầu. Theo dữ liệu được chuyên trang về thị trường việc làm trong ngành công nghệ TrueUp thống kê, năm 2025 có hơn 245.000 lao động ngành công nghệ mất việc. Trong khi đó, từ đầu năm 2026 đến nay, con số này đã vượt 200.000 người dù chưa hết.

Đáng chú ý, Oracle là doanh nghiệp có đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất được ghi nhận trong năm. Trong hồ sơ công bố tài chính ngày 23-6, tập đoàn phần mềm Mỹ đã cắt giảm 21.000 nhân viên trong vòng một năm, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động.

Oracle cho biết việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của công ty đã khiến doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự và có thể dẫn đến những đợt sa thải tiếp theo.

Tập đoàn lớn liên tục cắt giảm nhân sự

Trong tháng 11, Disney được cho là đang lên kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên nhằm giảm 20% chi phí hằng năm. Tuy nhiên, thông tin này chưa được công ty xác nhận. Các biện pháp tiết kiệm có thể bao gồm cắt giảm nhân sự và những khoản chi phí khác.

Cùng tháng, công ty xây dựng website Squarespace thông báo cắt giảm 19% lực lượng lao động, tương đương khoảng 300 người. Đại diện công ty cho biết việc thay đổi nhằm đơn giản hóa hoạt động, xác định lại các ưu tiên và giúp doanh nghiệp vận hành nhanh hơn.

Canva, công ty phát triển phần mềm thiết kế, cũng cắt giảm hơn 1.200 nhân viên, tương đương 22% tổng số lao động. Theo các báo cáo, doanh nghiệp đang tái tổ chức hoạt động, sáp nhập các nhóm sản phẩm, tăng trưởng và nền tảng.

Trong tháng 10, Amazon tiếp tục cắt giảm nhân sự ở hai bộ phận. Công ty sa thải chưa đến 1.000 nhân viên văn phòng phụ trách hoạt động cửa hàng và khoảng 250 nhân viên thuộc bộ phận thiết bị, dịch vụ tại Mỹ, Ấn Độ và Anh.

Dropbox cũng được cho sa thải khoảng 200 nhân viên, tương đương 9% tổng số lao động. Việc cắt giảm chủ yếu ảnh hưởng đến các bộ phận kỹ thuật, sản phẩm, thiết kế và hành chính. Giám đốc công nghệ Ali Dasdan cũng rời công ty.

Netflix thông báo sẽ cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% tổng số lao động trên toàn cầu. Theo báo Wall Street Journal, các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự.

AI đẩy làn sóng tái cơ cấu

Việc tăng đầu tư vào AI và tự động hóa là một trong những nguyên nhân được nhiều doanh nghiệp đề cập khi giải thích các đợt cắt giảm nhân sự, theo nhận định từ YahooTech.

Vào tháng 5, Meta bắt đầu sa thải khoảng 8.000 nhân viên, tương đương 10% lực lượng lao động, đồng thời hủy 6.000 vị trí tuyển dụng. Công ty lý do cho quyết định trên nhằm dành thêm ngân sách cho đầu tư AI.

Cùng thời điểm, công ty phần mềm Atlassian sa thải khoảng 1.600 nhân viên, tương đương 10% lực lượng lao động để tái đầu tư vào AI và hoạt động kinh doanh khách hàng doanh nghiệp.

PayPal dự kiến sa thải gần 4.800 nhân viên, tương đương 20% tổng số lao động trong vài năm tới. Công ty sẽ tinh gọn bộ máy, giảm các vị trí trùng lặp và tăng cường sử dụng AI, tự động hóa.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng cắt giảm nhân sự vì AI. Công ty thương mại điện tử Etsy đã sa thải khoảng 220 nhân viên, tương đương 12% lực lượng lao động, nhằm tinh gọn bộ máy chứ không liên quan đến việc ứng dụng AI.

Trong bối cảnh làn sóng sa thải tiếp diễn, Thống đốc bang California Gavin Newsom hồi tháng 6 đã công bố công cụ theo dõi ảnh hưởng của AI đến việc làm.

Cùng thời điểm, hơn 4.500 nhân viên Google ký kiến nghị, yêu cầu công ty có biện pháp bảo vệ người lao động, như hỗ trợ nhân viên tự nguyện nghỉ việc trước khi tiến hành sa thải bắt buộc và bảo đảm các khoản trợ cấp thôi việc.

Hơn 200.000 lao động công nghệ mất việc toàn cầu, chủ yếu do AI - Ảnh 3.Meta sắp sa thải 8.000 nhân viên vì ưu tiên AI

Dự kiến 8.000 nhân viên của Meta sẽ bị sa thải trong tháng tới, trong bối cảnh công ty này đang rót tiền vào trí tuệ nhân tạo (AI).

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: AI nhân sự sa thải

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