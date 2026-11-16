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Tranh cãi trào lưu dùng AI tạo di ảnh cho bản thân của giới trẻ Hàn Quốc

tác giả
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Trào lưu dùng AI tạo di ảnh cho bản thân hoặc bạn bè để trêu đùa đang gây tranh cãi tại Hàn Quốc, kéo theo lời kêu gọi siết quản lý mạng xã hội.

Tranh cãi trào lưu dùng AI tạo di ảnh cho bản thân của giới trẻ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các di ảnh do AI tạo ra đang lan truyền trên Instagram - Ảnh: INSTAGRAM

Theo báo Straits Times ngày 15-11, giới trẻ Hàn Quốc đang rộ lên trào lưu dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để biến bản thân hoặc bạn bè thành người đã khuất như một trò đùa. Điều này làm dấy lên nhiều lời kêu gọi siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến.

Trên các mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, số bài đăng dùng hình ảnh do AI tạo ra theo phong cách di ảnh đen trắng tăng vọt, kèm những dòng tiễn biệt như "an nghỉ nhé" hay "mãi nhớ về bạn".

Một số bài còn ghi rõ ngày sinh, bịa ra ngày mất, đi cùng biểu tượng ruy băng đen và hoa cúc trắng, khiến người xem khó phân biệt đâu là cáo phó thật, đâu là trò đùa.

Gần đây, trào lưu này phổ biến trong nhóm thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi 20, như một cách trêu đùa giữa hội bạn thân.

Phần bình luận dưới các bài đăng ghi nhận nhiều phản ứng khác nhau. Những người biết đây là trò đùa thì hùa theo bằng các câu như "Tôi nên chuẩn bị món gì cho đám giỗ của cậu đây?". Trong khi đó, những người không hay biết lại gửi lời chia buồn chân thành: "Thật đau lòng khi thấy một người ra đi khi còn quá trẻ".

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng này đang thể hiện sự xem nhẹ cái chết, đồng thời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội có biện pháp xử lý mạnh tay hơn.

"Các nghi thức tang lễ truyền thống và ý nghĩa của cái chết đang ngày càng bị thế hệ trẻ xem nhẹ", ông Kim Si Deok, giáo sư khoa dịch vụ tang lễ tại Đại học Eulji, chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc. Ông cũng hối thúc các nền tảng trực tuyến có động thái ngăn chặn sự lan truyền của những nội dung này.

Trước làn sóng tranh cãi, Meta - công ty mẹ của Instagram - cho biết luôn hạn chế hoặc gỡ bỏ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bao gồm cả bài đăng do AI tạo ra.

"Người dùng có thể báo cáo những hình ảnh của cá nhân, kể cả trẻ vị thành niên, bị chỉnh sửa và chia sẻ khi chưa có sự đồng ý. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gỡ bỏ các nội dung này sau khi xem xét và tiếp tục phối hợp với các tổ chức bên ngoài có liên quan để duy trì một môi trường mạng an toàn", đại diện công ty chia sẻ với cơ quan báo chí địa phương.

Tranh cãi trào lưu dùng AI tạo di ảnh cho bản thân của giới trẻ Hàn Quốc - Ảnh 3.Giới trẻ Trung Quốc mặc áo bào hoàng đế để né văn hóa tăng ca

Chán cảnh làm việc đến kiệt sức, một bộ phận người trẻ Trung Quốc tìm đến chiếc áo bào rộng thùng thình, mô phỏng trang phục của một vị hoàng đế nhà Minh nổi tiếng lười thiết triều.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Hàn quốc giới trẻ

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