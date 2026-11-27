Tàu cá chở sáu công dân Triều Tiên di chuyển qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn nguồn từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27-11 cho biết vào lúc 8h33 sáng cùng ngày (giờ địa phương), tàu cá chở sáu công dân Triều Tiên đã tự di chuyển qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) - ranh giới trên biển trên thực tế giữa hai miền liên Triều - mà không cần lai dắt.

Chiếc tàu sau đó gặp một tàu của Triều Tiên đang chờ ở phía bắc đường ranh giới và tiếp tục hành trình về nước.

Trước đó hôm 3-11, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc phát hiện tàu cá chở bảy công dân Triều Tiên trôi dạt trong vùng biển quốc tế gần đảo Ulleungdo của Hàn Quốc và tiến hành lai dắt.

Sau nhiều giai đoạn xác minh với sự tham gia của các cơ quan chính phủ và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), giới chức Hàn Quốc xác nhận nguyện vọng tự nguyện trở về của sáu người và quyết định trao trả họ vì lý do nhân đạo.

Người còn lại bày tỏ nguyện vọng ở lại Hàn Quốc và sẽ được hưởng chế độ bảo hộ.

Đáng chú ý, khi thông tin về quá trình trao trả, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sử dụng cụm từ "nguyện vọng được bảo hộ" thay cho "đào tẩu".

Chính phủ Hàn Quốc cũng theo dõi điều kiện thời tiết trên biển để bảo đảm quá trình trao trả diễn ra thuận lợi, đồng thời cập nhật tiến trình thông qua mạng lưới thông tin liên lạc hàng hải quốc tế từ sáng sớm 27-11.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, UNC được cho là đã thông báo trước cho Bình Nhưỡng về kế hoạch trao trả.

Việc một tàu Triều Tiên có mặt chờ sẵn cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã nhận được thông báo, dù chưa có thông tin về phản hồi chính thức từ phía Triều Tiên.

Năm 2025, Hàn Quốc cũng từng giải cứu hai tàu của Triều Tiên trong hai vụ việc riêng biệt vào tháng 3 và tháng 5. Cả hai tàu sau đó được trao trả cho Bình Nhưỡng cùng toàn bộ người trên tàu, theo nguyện vọng về nước của họ.

Đợt trao trả lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại biên giới liên Triều, sau vụ nổ mìn gần đây khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương tại Khu phi quân sự (DMZ).