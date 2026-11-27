Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026 - Ảnh: GIA HÂN



Chiều 27-11, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Giáo dục 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Ông dẫn lại nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: "Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học".

Vì vậy yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Phương án thi cần ổn định và công bố sớm

Chủ tịch Quốc hội cũng trao đổi thêm một số nội dung để cùng quan tâm, nghiên cứu. Ông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của nghị quyết 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn. Việc này đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

"Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình, xã hội;

Phương án thi cần ổn định và công bố sớm. Dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông cũng đề nghị ngành giáo dục phải bảo đảm thực hiện tốt truyền thống tôn sư trọng đạo, không để tình trạng bạo lực học đường xảy ra như vừa qua.

Cùng với đó cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng, gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ;

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao;

Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: GIA HÂN

Về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt.

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học...

Về giáo dục nghề nghiệp, ông cho rằng cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế, doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo...

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, ông đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn...

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện, phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. "Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối, không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ", Chủ tịch Quốc hội nêu thêm.