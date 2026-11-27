PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 27-11, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết Kỳ thi đánh giá năng lực của đại học này và công tác lọc ảo nhóm phía Nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027.

Năm 2027 giữ ổn định cấu trúc, hình thức thi đánh giá năng lực

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết năm 2027, đại học này dự kiến tiếp tục tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, giữ ổn định cấu trúc và hình thức thi.

Về phương án tổ chức, theo kế hoạch của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM), đợt 1 dự kiến nhận đăng ký từ ngày 22-1 đến 12-2-2027. Thí sinh được thông báo phiếu báo dự thi ngày 19-3, dự thi ngày 28-3 và nhận thông báo kết quả ngày 10-4.

Đợt 2 dự kiến nhận đăng ký từ ngày 12-4 đến 22-4-2027. Phiếu báo dự thi được thông báo ngày 15-5; ngày thi là 23-5 và ngày thông báo kết quả là 5-6.

Kỳ thi dự kiến tiếp tục tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy tại 15 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Phạm vi và địa điểm cụ thể từng đợt sẽ được xác định căn cứ số lượng, phân bố thí sinh đăng ký, năng lực đáp ứng của các đơn vị phối hợp và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PGS.TS Trần Cao Vinh cho biết Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng sẽ phân tích, đối sánh kết quả kỳ thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên.

Theo ông Vinh, việc này nhằm tiếp tục cung cấp các minh chứng khoa học về độ tin cậy, độ giá trị và khả năng sử dụng kết quả thi, hỗ trợ các cơ sở giáo dục tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng ngành, chương trình đào tạo.

Hơn 308.000 lượt đăng ký dự thi năm 2026

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) - tại hội nghị - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Báo cáo tại hội nghị, PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho biết kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 được tổ chức hai đợt vào ngày 5-4 và 24-5, tại 15 tỉnh, thành phố.

Tính chung hai đợt, kỳ thi ghi nhận 308.877 lượt đăng ký dự thi, tăng 38,4% so với năm 2025. Số thí sinh đăng ký cả năm là 197.107 người, đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Đợt 1 có 135.756 thí sinh đăng ký, 133.488 người dự thi, đạt tỉ lệ 98,33%. Đợt 2 có 173.121 thí sinh đăng ký, 170.125 người dự thi, đạt tỉ lệ 98,27%.

Theo bà Lam, có 69 cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức kỳ thi, gồm 7 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM và 62 đơn vị ngoài hệ thống. Đợt 1 có 57 cụm thi với 119 điểm thi; đợt 2 có 64 cụm thi với 152 điểm thi.

Năm 2026, điểm trung bình đạt 676,1; điểm trung vị 672; điểm thấp nhất 27 và cao nhất 1.139.

Nhóm tham dự cả hai đợt có 109.799 thí sinh. Điểm trung bình của nhóm này tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2, tăng 17,4 điểm.

PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam cho biết năm 2026 có 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi, gồm 8 trường đại học thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM, 101 trường đại học và 11 trường cao đẳng ngoài hệ thống.

Báo cáo cũng ghi nhận 23.839 thí sinh trúng tuyển vào Đại học Quốc gia TP.HCM đã từng thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, chiếm 90,97%.