Ông Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội - chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 27-11, ông Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết sau hai kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT 2018, hệ thống lần đầu có đủ dữ liệu để đối chiếu thiết kế chính sách với kết quả thực tế.

Điểm học bạ chiếm tỉ lệ lớn thành phần điểm xét tốt nghiệp

Theo ông Nghiêm Xuân Huy, điểm môn toán từ năm 2024 đến 2026 có nhiều biến động, thay đổi lớn. Cụ thể, điểm trung bình môn toán năm 2025 là 4,78, lần đầu dưới 5,0 và giảm 1,67 điểm so với năm 2024. Năm 2026, điểm trung bình môn toán tăng lên 5,65.

Bên cạnh đó, điểm thay đổi lớn hơn khi đối chiếu số thí sinh đạt điểm 10 môn toán, trong đó, năm 2024 không có thí sinh đạt điểm 10. Đến năm 2025 và 2026 lần lượt là 513 và 4.208 thí sinh đạt điểm 10 toán.

"Năm 2026, số thí sinh dưới điểm 5 môn toán còn 38%. Điều này cho thấy công tác làm đề đã tốt hơn, phân hóa tốt hơn, nhưng chưa thể khẳng định chất lượng dạy học đã tăng hay chưa. Chúng ta vẫn đang thiếu một công cụ để cân bằng đề, báo cáo kỹ thuật công khai để thể hiện chất lượng dạy học", ông Huy nói.

Ông chỉ ra có một nghịch lý cấu trúc. Năm 2025, hơn 56% thí sinh dưới trung bình môn toán, nhưng tỉ lệ tốt nghiệp toàn quốc vẫn đạt 99,21%, gần như không đổi so với 99,24% năm 2024. Nguyên nhân là điểm học bạ chiếm tới 50% trong công thức xét tốt nghiệp THPT.

Điểm 8 học bạ của trường A có bằng điểm 8 của trường B?

Theo ông Huy, đây là một câu hỏi chưa có cách trả lời hiệu quả. Chưa có bất kỳ cơ chế nào bảo đảm rằng điểm 8,0 ở trường A tương đương điểm 8,0 ở trường B.

Trong khi đó, công thức xét công nhận tốt nghiệp cho kết quả học tập ở cấp THPT trọng số 50%, Quy chế tuyển sinh yêu cầu sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 12 với trọng số tối thiểu 25% khi xét tuyển bằng học bạ.

Ông Huy đề xuất cần neo điểm học bạ theo phổ điểm bài thi tốt nghiệp THPT theo từng trường, từng môn. Ông ví dụ, khi thí sinh của một trường thi tốt nghiệp THPT xong sẽ được phân tích phổ điểm; nếu điểm trung bình học bạ môn toán là 8,5 nhưng điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của trường chỉ là 5,5, thì khi xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học sẽ dùng điểm neo từ bài thi THPT của thí sinh để điều chỉnh điểm học bạ.

Ông Huy đề xuất cần xây dựng một khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT, có một chuẩn đầu ra, ba tầng đánh giá và bốn vòng phản hồi. “Một chuẩn đầu ra” là hệ thống yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018, cụ thể hóa theo môn học, lớp học và giai đoạn. “Ba tầng đánh giá” là đánh giá vì học tập trong lớp, đánh giá kết quả học tập để công nhận, và thi tốt nghiệp cùng các hình thức đánh giá chuẩn hóa; tuyển sinh sử dụng có trách nhiệm kết quả của các tầng này. “Bốn vòng phản hồi” là phản hồi cho học sinh; cho giáo viên và tổ chuyên môn; cho nhà trường và địa phương; và cho cơ quan quản lý. Với bài thi tuyển sinh, ông Huy đề xuất các trường cần xây dựng được hồ sơ năng lực cho từng chương trình đào tạo thay vì một mức điểm số hay một phương thức tuyển sinh.